Sánchez no preveu acordar divendres cap inversió extra en Rodalies a Catalunya

El govern espanyol insisteix en emmarcar el consell de ministres d'aquest divendres en la normalitat, recordant que es fa a Barcelona de la mateixa manera que el 26 d'octubre es va fer a Sevilla. Pedro Sánchez vol evitar una imatge de tracte preferencial a Catalunya, i aquesta màxima quedarà reflectida en els anuncis que faci el consell de ministres. L'executiu central no contempla per ara incloure cap anunci com el de la "pluja de milions" que l'expresident Mariano Rajoy va anunciar el març del 2017 per a les infraestructures de Catalunya i, segons avancen fonts del govern espanyol a l'ARA, no està previst que s'acordi cap inversió extra en Rodalies. Les inversions en la xarxa ferroviària catalana, recorden, esta supeditades als pressupostos de l'Estat.

El consell de ministres, asseguren aquestes fonts, sí que té previst aprovar a Barcelona diverses mesures per a la xarxa viària catalana. Unes mesures que no són noves perquè, tot i que s'aprovin divendres, la Moncloa ja les havia anunciat al llarg dels últims mesos. És el cas dels 85 milions d'euros per a la conservació de carreteres que ja va avançar el ministre de Foment, José Luis Ábalos, en un acte a Badalona l'1 de desembre. Uns diners que no dependrien de l'aprovació dels pressupostos i que es repartirien entre les quatre províncies. Tal com va destacar el ministre, aquesta inversió se suma a la de 50 milions ja realitzada el setembre passat a les províncies de Barcelona i Lleida.

Entre les mesures previstes per divendres també hi ha l'aprovació de la represa de les obres d'enllaç entre l'A-2 i l'AP-7 a l'alçada de Castellbisbal, aturades fa deu anys, i les del túnel del Coll de Lilla, que ha d'unir Montblanc i Valls a través de l'autovia A-27 i va amb nou anys de retard. Els dos projectes, pressupostats en 74 i 132 milions d'euros, respectivament, van ser desbloquejats pel Consell d'Estat a principis d'aquest mes, però requereixen el vistiplau del consell de ministres per tirar endavant. En el primer cas, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, va explicar que, un cop arrenquin les obres, duraran 18 mesos. Pel què fa al túnel del Coll de Lilla, el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté, va apuntar que les obres podrien començar ja l'any vinent.

Les fonts del govern espanyol avancen que també es preveu que el consell de ministres tregui a licitació les millores del tram de la N-II entre Tordera i Maçanet de la Selva, que comptarà amb una inversió de 27 milions d'euros. Ábalos ja va prometre que es faria entre desembre i gener quan el mes passat va inaugurar el tram de 2,75 quilòmetres entre Sils i Maçanet. Si finalment s'ha optat per l'adequació de la via és perquè Foment va descartar el desdoblament per l'elevat cost que suposava.

Els diners per a la xarxa ferroviària, pendents dels pressupostos

Des de l'executiu central expliquen que les inversions en la xarxa ferroviària no formaran part del paquet de mesures anunciades pel consell de ministres perquè aquestes sí que aniran lligades als pressupostos estatals, els quals requereixen el suport d'ERC i el PDECat. De fet, quan la vicepresidenta espanyol, Carmen Calvo, va acordar amb el vicepresident Pere Aragonès el pagament de 1.459 milions pendents a la Generalitat -dels quals 759 milions corresponen a la disposició addicional tercera-, ja va deixar clar que es pagarien en un termini de quatre anys i només si tiraven en compte els comptes a l'Estat.

Pel què fa als passos per avançar en el llargament reivindicat traspàs de Rodalies, compromesos per Ábalos en la seva reunió el setembre amb el conseller de Territori, Damià Calvet, fonts de la Moncloa deixen clar que la "tramitació" que requereix s'ha de tractar en el marc dels òrgans bilaterals Generalitat-Estat, pel què tampoc hi hauria cap anunci al respecte en el marc del consell de ministres a Barcelona.