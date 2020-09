Un estudi europeu minimitza la transmissió a les escoles

L’últim informe del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties Infeccioses (ECDC, per les sigles angleses) sobre la pandèmia i les escoles conclou que el contagi de covid-19 entre infants a les escoles és poc comú i que no representa la causa principal de contagi en els menors de 18 anys. L’informe, publicat al mes d’agost, es basa en una revisió de 59 articles científics publicats fins a finals de juny i en la informació obtinguda mitjançant enquestes en 15 països europeus.

A banda de constatar que els infants acostumen a passar la malaltia de manera lleu i que, en cas de manifestar símptomes, presenten càrregues virals semblants a les dels adults i poden ser, per tant, igual de contagiosos, el document també recull que s’han documentat pocs brots en escoles, però que aquests brots poden ser difícils de detectar justament per la falta de símptomes entre els infants. Segons l’informe, en sis dels 15 països enquestats s’han identificat brots en escoles, però han sigut petits en nombre de casos. Només un d’aquests brots va representar més de 10 casos (4 estudiants i 9 docents).

La revisió d’articles recull casos com el d’un nen contagiat de França que va estar en contacte amb nens de tres escoles i no va contagiar ningú, el de tres nens i tres adults d’Irlanda que, en conjunt, van tenir més de mil contactes -924 infants i 101 adults- però no en van contagiar cap, el d’un nen finlandès que tampoc va encomanar la malaltia a cap dels 89 de 121 contactes que es van poder investigar, o el de nou infants australians que van acumular 735 contactes i en van infectar un. També recull el brot en una escola d’Israel que va afectar 153 estudiants i 25 docents. L’informe destaca que, a partir d’estudis fets a Irlanda, Austràlia i Holanda, no s’ha documentat cap contagi d’infants a mestres. I que, tret del que va passar a Israel, l’obertura d’escoles no ha implicat un augment de la circulació del virus en la comunitat.

El cas suec

Un dels casos que s’analitza amb detall és el de les escoles sueques, que no van tancar els cursos dels infants de 0 a 15 anys ni tan sols la segona meitat de maig, quan el país patia més morts pel virus per càpita que cap altre. Les escoles van seguir funcionant amb mesures de distància, higiene de mans i aïllaments domiciliaris en cas de símptomes. En aquestes condicions, a Suècia els infants d’entre 0 i 9 anys que es van contagiar van representar el 0,5% del total de casos confirmats fins a finals de maig, i els d’entre 10 i 19, l’1,2%. Segons aquesta anàlisi, de les dades de Suècia també es conclou que els mestres no són un col·lectiu amb més risc de contraure covid-19 quan es compara amb altres col·lectius laborals.

Malgrat els resultats, l’ECDC remarca que com que no es coneix la capacitat infecciosa dels infants presimptomàtics o asimptomàtics, per mitigar la possible transmissió de covid-19 a les escoles calen mesures com l’augment de la distància, la millora de la ventilació i la neteja, l’augment de la higiene de mans i l’ús d’equips de protecció.