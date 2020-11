Un estudi amb 10.000 tests ràpids per assajar una possible tornada a la normalitat en l'esport i la música

S'ha començat pel Conservatori Municipal de Música de Barcelona i d'aquí unes setmanes es preveu ampliar-ho a diferents clubs esportius de Catalunya, a les visites de geriàtrics o a viatgers procedents de zones amb alta incidència de covid-19. L'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses han tirat endavant un projecte de cribatge periòdic mitjançant tests ràpids d'antígens que es farà a més de 1.000 persones que participin en activitats comunitàries amb alt risc d'infecció. Els tests es faran cada 15 dies i la intenció es fer-lo un mínim de tres vegades a cada persona, fins a fer els 10.000 tests ràpids d'antígens de la marca Abbott que l'hospital de Can Ruti ha comprat.

De moment, al conservatori ja s'han fet dues proves en diferents grups, i aquest dimecres n'hi ha de prevista una altra fins a completar els prop de 180 estudiants que participaran en la prova. Can Ruti encara està definint la logística d'aquestes proves i busca que la lectura dels resultats sigui automàtica i no manual per facilitar la feina del personal d'infermeria que du a terme les proves.

Els tests ràpids d'antígens estan validats per a malalts amb símptomes, quan hi ha una alta sensibilitat i fiabilitat, però l'estudi vol demostrar que també es detecten asimptomàtics. Des de Can Ruti asseguren que si els resultats són bons, aquesta seria una eina adequada per fer cribatges massius i permetre "fer coses", mantenir activitats esportives i culturals sense haver d'aturar-les plenament cada cop que es dispara la situació epidemiològica. Asseguren que el departament de Salut i el doctor Argimon són coneixedors de l'estudi des del primer dia i que el diàleg és permanent per veure les possibilitats que s'obririen.

L'avantatge d'aquest tipus de proves, que han estat validades prèviament per un estudi dels doctors Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet, és la celeritat en tenir el resultat –en 15 minuts es té– i el preu, que des de l'hospital xifren en 4,5 euros per prova. Un preu que podria obrir escenaris de futur a clubs, entitats culturals, federacions o les mateixes famílies.

Clubs esportius

Aquest projecte s'havia d'iniciar fa dues setmanes, però l'arribada de la segona onada de la pandèmia i les restriccions que van aprovar-se per fer front a la situació epidemiològica de Catalunya van frenar-ho. Així, les proves que s'havien de fer en clubs esportius com el Catalònia (a l'Eixample barceloní) i que té més de 200 nens i nenes al seu futbol base, el bàsquet Cerdanyola o el Masnou, entre d'altres, s'han ajornat fins que s'aixequin les restriccions i l'esport no professional pugui tornar a activar-se. La participació en aquest estudi, amb proves "no invasives" que es fan a través d'un frotis nassal d'uns segons, és voluntària i hi participaran menors des dels 5 anys fins a adults, tots prèviament informats.

Des de Can Ruti assenyalen que en el cas dels clubs esportius seria "ideal" que hi participessin tots els membres d'un mateix equip, per mantenir la bombolla i tenir una radiografia exacta de la situació de cada conjunt. Si el nen surt negatiu, podrà accedir al recinte per participar en l'entrenament, mentre que als que surtin positius se'ls derivarà al centre de salut que pertoqui per fer una PCR i seguir les instruccions de les autoritats sanitàries. "Hi haurà un acompanyament", asseguren.