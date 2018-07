Els estudiants de 4t d’ESO punxen en els números

Els estudiants de 4t d'ESO a Catalunya no assoleixen els punts bàsics per obtenir un nivell de competència en matemàtiques i en l'àmbit cientificotecnològic. Així ho revelen els resultats de les proves de competències bàsiques que aquest dimecres han presentat el secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, i el president del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, Joan Mateo. Segons han anunciat, els estudiants no arriben als 70 punts bàsics en matemàtiques –aquest any han tret un 68,5, 1,7 punts menys que l'any passat– i en la competència cientificotecnològica –encara que treuen dues dècimes més que el 2017, es queden amb un 66,1–. En canvi, en les tres llengües sí que se superen els 70 punts: un 76,8 en català (2,2 punts més que l'any passat), un 77,3 en castellà (una dècima més que fa un any) i un 73,9 en anglès (dues dècimes menys que el 2017).

Mateo s'ha mostrat "convençut" que l'any que ve les matemàtiques "tornaran als 70 punts". "Hi ha pocs alumnes que siguin excel·lents en matemàtiques", ha afirmat, ja que la gràfica de les puntuacions revela que les puntuacions dels alumnes estan molt repartides. "Cal reforçar les escoles i incentivar l'excel·lència", ha demanat. Pel que fa a la matèria cientificotecnològica, Mateo ha dit que la baixa puntuació es deu al fet que "darrere no hi ha cap matèria específica que avali" aquesta competència, que s'adquireix a partir de diferents assignatures, com física, química o matemàtiques.

Tot i això, Mateo i Martínez han dit que les dades de les competències bàsiques –es fan a 6è de primària i a 4t d'ESO perquè els centres sàpiguen la seva mitjana, la de tot Catalunya i la dels centres de la seva tipologia– "consoliden els resultats dels últims anys" i permeten "mantenir el nivell de qualitat bàsic" del sistema educatiu. "Hi ha poques variacions, els resultats són equilibrats", han manifestat.

Ensenyament vol estendre l'anglès en matèries no lingüístiques

Malgrat que any rere any la formació en anglès millora lleugerament, encara és una de les matèries que suma més alumnat en un nivell baix: a 6è de primària no assoleixen les competències en anglès un 15,9% dels alumnes, i a l'ESO són un 13,7% –el 2014 eren un 20%, per exemple.

Per revertir completament aquestes xifres, el departament es planteja estendre la presència de l'anglès a matèries no lingüístiques, una idea que ja es fa ara en moltes escoles i instituts. Per exemple, s'ha posat sobre la taula que a 1r i 2n d'ESO es facin classes de ciències socials en anglès. Martínez ha reconegut que dependrà de la política i l'autonomia de cada centre i que per al curs que ve "serà molt complicat" impulsar-ho.

A sisè sí que assoleixen les competències en tots els camps

Pel que fa les proves de sisè, les cinc competències analitzades superen els 70 punts, i es mantenen força semblants a les dels anys anteriors: en llengua catalana els estudiants han tret 73,6 punts de mitjana, una mica menys que l'any passat (75,8), mentre que en castellà la nota mitja s'enfila fils als 77, gairebé 4,5 punts més que el 2017. En anglès, les dades s'estabilitzen en un 76,3 després que l'any passat s'arribés als 79,9 punts. "No sabem si és el sistema que millora o si es deu al canvi de prova", ha afirmat Mateo. En el primer any que s'ha valorat la competència en medi natural, els estudiants han tret 70,2 punts de mitjana. "És normal que sigui la nota més baixa perquè és el primer any", ha dit.

Les dades, segons el sexe, els repetidors i la tipologia de centre

Segons les dades desagregades, no hi ha gaires diferències entre nois i noies, tot i que es consolida lleugerament que les noies treuen millors notes en llengües i competències socials, mentre que els nois destaquen més en matemàtiques i la competència cientificotecnològica.

També s'evidencia que repetir curs com a recurs metodològic perquè els alumnes millorin el seu rendiment escolar "no funciona", segons han dit des del departament. La prova, han dit, és que els alumnes de 4t d'ESO repetidors treuen, de mitjana, 19,1 punts menys que els que no han repetit.

Una altra dada que revelen les proves de competències és que encara hi ha "molta diferència" entre el rendiment acadèmic dels estudiants en funció de si van o no a un centre d'alta complexitat. Per exemple, els estudiants que acaben la secundària en un institut d'alta complexitat treuen 18,3 punts menys de mitjana. En aquest sentit, el departament ha dit que vol posar "més recursos, millorar les ràtios i personalitzar el professorat" per atendre millor els alumnes en aquests centres.

A nivell territorial, Lleida i la ciutat de Barcelona són les zones que tenen més bones notes en general. En canvi, els estudiants de 4t d'ESO de Tarragona estan per sota de la mitjana en tots els àmbits estudiats.