Una exnedadora demandarà per abusos el president del CN L’Hospitalet

La Mireia Corachán ha viscut un últim any intens. Primer no volia parlar del tema, després va acceptar explicar la seva història sense que se la pogués identificar i finalment, ahir, va posar noms i cognoms a l’entrenador que va abusar d’ella fa 18 anys, quan ella nedava al CN L’Hospitalet. Al programa Estat de Gràcia de Catalunya Ràdio, Corachán va “alliberar-se” del tot i va explicar que va “patir abusos” del seu entrenador Jordi Lorca, actual president del club de l’Hospitalet de Llobregat. De fet, l’exnedadora presentarà una demanda contra el que va ser el seu tècnic, i que avui en dia encara dirigeix l’entitat.

Fa 10 dies, l’ARA va publicar un extens reportatge d’investigació sobre els abusos sexuals en el món de l’esport. Hi apareixia una exnedadora, la Mireia, que descrivia el que el seu entrenador havia fet amb ella i amb altres nedadores durant uns quants anys. Fins a cinc exesportistes del club hospitalenc parlaven del que va passar durant la dècada dels 90 en una entitat referent dins la natació catalana, amb gent de primer nivell estatal competint-hi. El tècnic que dirigia aquell equip era J.L. i ahir la Mireia va desxifrar les inicials i va posar nom i cognoms a qui hauria abusat d’ella.

Ho ha anat madurant

Per a la Mireia ha sigut un procés gradual. De mica en mica s’ha sentit més segura per explicar sense por allò que havia tancat en un calaix i que no havia dit pràcticament a ningú. “Vaig estar molt temps amagant-ho. Després t’assabentes que algú t’està buscant i penses: «Això no ho he de fer». Però després, quan t’asseus amb ell [el periodista] en una terrassa, dius: «És el moment d’explicar-ho». El dia que ho fas, t’alliberes, tot i que quan surt la publicació, durant les 24 hores següents, tens més vergonya. Però quan la gent et diu «Que valenta que ets, a veure si la gent s’encoratja», et sents alliberada”. Aquesta va ser l’explicació de la Mireia ahir a l’ Estat de Gràcia per definir els seus canvis, des de les pors inicials per fer aquest pas endavant fins a la necessitat d’arribar fins al final: “La sensació que tinc ara no la canvio per res”.

Durant molts anys, l’exnedadora del CN L’Hospitalet sentia “vergonya” per no haver parat els peus al seu entrenador, a qui va arribar a veure com un “amic” o un “pare”, molt proper a la família. A més, la Mireia recorda que “tothom normalitzava” el que passava al club, i això feia que ella tingués encara més dubtes sobre el que estava passant i si la seva percepció era equivocada: “Arribes a pensar que si ningú diu res no deu estar tan malament”.

En l’entrevista radiofònica, la Mireia va deixar clar que no és un fet aïllat que l’afecti només a ella: “No soc jo sola”. En aquest sentit, va explicar a l’ARA que moltes noies s’han posat en contacte amb ella per donar-li suport i que li han reconegut que també havien viscut situacions violentes amb el que era el seu entrenador. Testimonis que se sumen als que va recollir aquest diari en el seu dia, i que parlaven de la conducta d’aquest tècnic, que el 2001 va ser obligat a abandonar el càrrec després de les queixes d’uns quants esportistes i la mateixa família Corachán.

Els fets es van precipitar després d’un episodi en un cinema. El tècnic va posar la mà dins del pantaló de la nedadora, que era menor d’edat, intentant tocar-li la vagina, una escena violenta que se sumava a totes les situacions incòmodes que s’havien anat repetint durant els últims dos anys.

Terratrèmol institucional

De fet, els últims dies han sigut convulsos, al CN L’Hospitalet, i també a la Federació Catalana de Natació. On primer hi va haver moviments va ser a la Federació: Jordi Lorca va ser substituït per Àlex Amorós com a nou president del Comitè de Natació. Lorca va ser cessat “per falta de confiança” en una junta convocada d’urgència pel president de la Federació, Enric Bertran. Una decisió que arribava pocs dies després del reportatge de l’ARA.

També hi va haver canvis a l’Hospitalet. Tres directius van demanar la dimissió de Lorca, que va rebutjar deixar el càrrec, fet que va comportar, per tant, la dimissió dels tres directius i va abocar el club a una assemblea general extraordinària per escollir una junta gestora que s’encarregarà de dirigir l’entitat fins a les noves eleccions. Una assemblea que se celebrarà el dia 18 i que, després del testimoni de la Mireia, es redimensiona, ja que no només s’interpel·la el club, sinó també l’Ajuntament.