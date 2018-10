Els experts de l'ONU en canvi climàtic fan saltar l'alarma

Limitar la pujada de temperatures a 1,5 graus centígrads requeriria "canvis sense precedents" a nivell social i global, alerta e l nou informe presentat avui pel Grup Intergovernamental d'Experts en Canvi Climàtic (IPCC, per les sigles en anglès). El text diu que limitar "l'escalfament global a 1,5 ºC [una barrera que es creu que se superarà entre el 2030 i el 2052 a aquest ritme] requeriria canvis ràpids, d'ampli abast i sense precedents en tots els aspectes de la societat" , des consum d'energia fins a planificació urbana i terrestre i moltes més retallades d'emissions.

L'informe, presentat a Corea del Sud, examina vies per limitar l'escalfament fins a 1,5 en comptes de 2 graus, tal com es va establir en l'Acord del Clima de París, i adverteix que els efectes per ecosistemes i la vida al planeta seran molt menys catastròfics si s'aconsegueix mantenir aquesta barrera més ambiciosa.

Les emissions de gasos contaminants d'origen humà ja han elevat la temperatura mitjana del planeta al voltant d'un grau respecte a abans de la Revolució Industrial i han transformat la vida al planeta, segons ha recordat el president de l'IPCC, Hoesung Lee, en la presentació de l'informe.

"Mantenir l'escalfament global en un nivell inferior a 1,5 graus en comptes de 2 serà molt difícil, però no impossible", ha afegit Lee. Limitar l'escalfament per sota del límit d'1,5 graus evitaria que s'extingissin més espècies i, per exemple, la destrucció total del corall, bàsic per a l'ecosistema marí, o reduiria la pujada del mar en 10 centímetres per al 2100, cosa que salvaria zones costaneres i litorals, segons l'informe.

Superar el límit d'1,5 graus farà que augmentés més la calor extrema, les pluges torrencials i la probabilitat de sequeres, cosa que tindrà un efecte directe sobre la producció d'aliments, sobretot en zones sensibles com el Mediterrani o Llatinoamèrica.

També afectarà la salut, subministraments d'aigua i creixement econòmic, amb un impacte especialment negatiu sobre les poblacions més pobres i vulnerables del planeta, diu el text, que compta amb 6.000 referències científiques i està firmat per 91 experts de 40 països.

Per evitar superar aquesta barrera, diu l'informe, cal consum energètic més eficient, agricultura més sostenible i menys extensiva o destinar més terreny al cultiu de recursos energètics. També multiplicar per cinc la inversió actual en el terreny tecnològic per aconseguir que transport, edificis o indústria emetin molt menys i que també es perfeccioni la captura de gasos de contaminants.

L'informe, dirigit a països de la Convenció Marc de l'ONU sobre el Canvi Climàtic, serà usat com a base per a les discussions de la vint-i-quatrena cimera del clima (COP24), que se celebrarà a Katowice (Polònia) aquest desembre.