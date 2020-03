Homes, grans i amb patologies prèvies: el gran factor de risc

El virus no hi entén, de sexes, però la malaltia sí. Poc després de començar a difondre dades detallades per grups d’edat, el ministeri de Sanitat ha començat a publicar dades detallades per edats i també sexes a nivell estatal, i les diferències entre homes i dones són significatives. Sobretot si es posen en relació amb la piràmide de població. El Covid-19 afecta a tothom per igual, siguin del sexe que siguin i de qualsevol edat. Ara bé, canvia la gravetat de la infecció: com més grans, més letal. I, dins d’aquesta estadística, afecta amb molta més gravetat el sexe masculí que el femení: un 59% dels morts són homes de més de 60 anys. Tot i que els especialistes demanen més temps per investigar, asseguren que un factor de risc són les patologies prèvies. I, en línies generals, ells en tenen més que elles.

A partir dels 60 anys hi ha una escletxa important en la letalitat entre sexes

Segons les últimes dades, el total de casos confirmats és pràcticament idèntic, amb un 50,1% d’homes i un 49,9% de dones, mentre que la població de l’Estat té un lleuger desequilibri en el sentit invers, amb un 49% d’homes i un 51% de dones, segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). És a partir dels 60 anys que s’obre una escletxa important. El conjunt d’homes de 60 anys o més són el 27% del total de casos confirmats, pel 22,3% de dones. Per contra, en la població de l’Estat s’amplia la diferència en el sentit invers. Els homes de 60 anys o més són l’11,4% de la població, i les dones, el 14,1%. En aquest punt concret, els metges recorden que en països europeus, en concret a Espanya o a Itàlia, el percentatge de persones d’edat avançada és superior que al continent asiàtic. Un fet que influeix en el total de casos i víctimes.

En casos amb patologies prèvies, el virus avança més ràpid i és més mortal

Pel que fa a aquestes dades d’infectats, el doctor Benito Almirante, cap de malalties infeccioses de la Vall d’Hebron, considera que podrien no ser certes del tot, ja que Salut tan sols registra els casos que són clínicament provats -que s’han fet el test-, però recorda que, en un moment de saturació com l’actual, tan sols es diagnostiquen els casos greus que van a l’hospital i no els lleus, que es queden a casa. Per la qual cosa creu que hi ha “el doble” d’infectats. Per tant, el percentatge d’afectació en homes i dones podria ser similar.

Un 59,2% del total

La diferència més important, doncs, és en els casos més greus i, especialment, en la letalitat. Els homes de 60 anys o més són el 40,8% del total de casos hospitalitzats, el 50,8% del total d’ingressos a l’UCI i el 59,2% del total de morts. En canvi, les dones de més de 60 anys són el 27,8% dels hospitalitzats, el 19,3% dels ingressos a l’UCI i el 35,8% de les morts. Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, ho atribuïa al fet que la malaltia “afecta més a determinats grups de risc, com poden ser hipertensos, persones amb patologies respiratòries o diabètics”, i que, com que en aquests grups de risc hi ha més homes que dones, “és normal que ells pateixin més mortalitat”. Del total de casos de coronavirus confirmats, el 50,2% dels homes tenen alguna altra malaltia o factor de risc, davant del 40,3% de dones.

El doctor Antoni Trilla, cap de medicina preventiva i epidemiologia de l’Hospital Clínic, coincideix amb aquesta anàlisi, tot i que alerta que aquesta “podria ser només una explicació” i deixa oberta la porta a noves teories, que s’aniran coneixent a mesura que es tingui més informació del Covid-19.

Determinades condicions de vida nocives, com el tabaquisme, són més freqüents en els homes Benito Almirante Epidemiòleg

Ara bé, com és que els homes tenen més patologies que les dones? Una resposta la dona Benito Almirante, que assenyala directament els mals hàbits. “Determinades condicions de vida nocives són més freqüents en els homes que en les dones, per exemple el tabaquisme”, especialment en les persones que avui són d’edat avançada. Com a derivada, totes les malalties relacionades amb el tabac, com les cardiovasculars o respiratòries, “són més freqüents en els homes i apareixen en franges d’edat menys avançades que amb les dones”. “Això és una cosa que explicaria com és que les dones viuen de mitjana 4-5 anys més”, comenta el doctor.

Una segona resposta fa referència a “algun condicionant immune” que protegeix més les dones que els homes. Però això, per ara, és només “una especulació” que potser es pot demostrar en les pròximes setmanes o mesos, afegeix el doctor Benito Almirante.

Malalties cardiovasculars, respiratòries i diabetis

Les dades corroboren aquestes tesis, sobretot la primera. Un 35,6% dels homes i un 25% de les dones amb coronavirus tenen malalties cardiovasculars i un 12,7% dels homes i un 8,9% de les dones amb coronavirus tenen malalties respiratòries. I també passa el mateix amb la diabetis: un 15,5% dels homes afectats pel Covid-19 i un 9,3% de les dones. De nou, una escletxa gran.

Que hi hagi patologies prèvies dificulta poder superar un quadre greu Antoni Trilla Epidemiòleg

I, segons les previsions, la tendència no va camí de canviar. Tot i que el doctor Trilla es manté prudent i espera “veure l’evolució” en les pròximes setmanes, el doctor Almirante està convençut que la diferència estadística “es mantindrà”, i es basa en el fet que, a mesura que la pandèmia s’ha estès pel planeta, les xifres s’han mantingut.

I, si hi ha patologies prèvies, això també fa que el tractament sigui més difícil. “Quan s’han de fer servir mètodes invasius, com la ventilació mecànica, el fet que hi hagi patologies prèvies dificulta poder superar un quadre greu”, respon Trilla. I és que, com afegeix Almirante, en aquests casos les infeccions “avancen més ràpidament, perquè es descompensa la malaltia de base i el pacient pot morir en molt poc temps”.