Les famílies de l'Escola Entença engeguen la via judicial per reclamar un emplaçament

Les famílies de l'Escola Entença de Barcelona han fet un pas més en la seva mobilització: han engegat la via administrativa contra l'Ajuntament per mantenir-los un curs més –el cinquè– en un emplaçament que havia de ser provisional i sense una opció tancada per al trasllat definitiu. El centre és en un espai que s'ha fet petit al recinte de l'Escola Industrial, a l'Eixample, i té molt a prop una subestació elèctrica. Les famílies remarquen que un informe de l'Agència de Salut Pública va concloure que pel principi de prudència emplaçar l'escola aquí, al costat de la subestació, només podia ser "temporal" per una qüestió seguretat. I tipes de promeses que no es compleixen, han optat per un canvi d'estratègia i demanar responsabilitats a l'Ajuntament, a qui han elevat una reclamació. El centre, de fet, s'havia de traslladar inicialment al recinte de l'antiga presó Model, on havia de tenir l'emplaçament definitiu, però un curs més tard es va projectar una segona escola, que ja funciona en mòduls en un espai annex a la Model, i que també es va anunciar que aniria a l'antic recinte penitenciari.

Des de llavors s'han succeït anuncis com ara intentar que l'Escola Entença tingués el seu edifici al solar del carrer Provença on estava previst que es fes l'ampliació de l'Hospital Clínic o, més recentment, el trasllat als jardins de Paula Montal, que és l'espai que ara es preveu com a definitiu. Però la realitat és que el curs havia de començar amb uns nous mòduls provisionals en un espai guanyat a la Model i que l'estat d'alarma ha impossibilitat que les obres arribin a temps per al setembre, i això farà ampliar la instal·lació actual. L'Associació de Famílies d'Infants (AFI) remarca, a més, que l'última proposta d'emplaçament definitiu, la dels jardins, requereix un canvi de planejament urbanístic i que no garanteix els metres quadrats necessaris per a l'equipament. Defensen que l'emplaçament hauria de ser el que es va anunciar en un primer moment: la Model. I, per això, han obert la via administrativa.

Enderrocs a la Model per encabir-hi dues escoles

Marc Vilar, advocat de Col·lectiu Ronda que assessora les famílies, posa en dubte que un període de quatre anys es pugui considerar provisional sense atemptar contra el principi de precaució. "Tot plegat és una absurditat", defensa Mariona Puigdellívol, presidenta de l'AFI, en referència al fet d'haver de començar un altre curs en un espai que saben que "no és segur" i que el següent pas sigui un trasllat provisional al recinte de la Model mentre es concreta l'emplaçament definitiu. Defensen que amb les "actuacions pertinents" tant l'Escola Entença com la Xirinacs, que ja funciona al costat de l'antiga presó, podrien tenir el seu espai al recinte, on ara només es preveu una escola d'infantil i primària. Puigdellívol considera una "greu irresponsabilitat" que s'hagi deixat els infants de l'Escola Entença exposats innecessàriament a radiacions potencialment perjudicials per a la seva salut.

"La situació viscuda en relació amb l'Escola Entença es fa difícil d’entendre", defensa l'advocat Marc Vilar, que apunta que el centre que "provisionalment s'instal·larà a la Model tindrà més de 3.000 metres quadrats per acollir els alumnes matriculats però, en canvi, l'emplaçament definitiu per a Entença, als Jardins de Paula Montal, es limita a poc més de 1.900 metres quadrats, molt per sota de la mitjana de superfície de les escoles del districte de l’Eixample, que és precisament de 3.000 metres quadrats. Per tot això, l'AFI de l'escola, amb el suport de la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC), ha elevat una reclamació a l’Ajuntament de Barcelona contra l'allargament de l'emplaçament provisional del centre al recinte de l’Escola Industrial i contra la negativa del consistori a recol·locar-lo a l'antiga presó Model.