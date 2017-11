Les farmàcies de Barcelona faran proves per detectar la diabetis a persones de més de 30 anys

Més de 400 farmàcies de Barcelona han iniciat aquest dilluns la campanya 'Jo? Diabetis?', en què contribuiran a detectar el risc que tenen els usuaris de més de 30 anys de patir diabetis, a través d'uns tests i una prova de glucèmia que realitzaran a la mateixa farmàcia. La campanya, que durarà fins al 26 de novembre, té com a objectiu "ficar dins del radar de detecció totes les persones que no solen acostar-se a altres serveis sanitaris, però sí a la farmàcia", ha explicat el gerent de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), Joan Lozano.

Segons el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB), el 22% de la població espanyola d'entre 30 i 60 anys té algun tipus d'alteració en el metabolisme de la glucosa i, d'aquest, un 77% no n'és conscient. La prova, que serà gratuïta, s'oferirà a tots els usuaris de les 400 farmàcies incloses en la campanya i es dividirà en tres parts.

En primer lloc, el farmacèutic realitzarà el test Findrisc, un qüestionari de 8 preguntes en què es tenen en compte aspectes com l'edat, l'índex de massa corporal, el perímetre abdominal o l'exercici físic.

En segon lloc, es farà la prova de glucèmia basal capil·lar, l'anàlisi que determina la quantitat de glucosa en sang a través d'una petita punció al dit. Finalment, l'usuari haurà d'omplir un test d'avaluació d'adhesió a la dieta mediterrània (test Predimed) i un altre que calcula el grau d'activitat física (test IPAQ).

Arran dels resultats obtinguts, si es considera que l'usuari és a dins dels paràmetres establerts per ser considerat prediabètic -període previ a l'aparició de la diabetis en què les persones presenten nivells alts de glucosa en sang sense tenir cap símptoma de la malaltia- se li oferirà consell farmacèutic per prevenir la diabetis i es farà un seguiment periòdic des de la farmàcia.

El vicetresorer i responsable d'Atenció Farmacèutica del COFB, Guillermo Bagaria, ha assegurat que "els canvis en l'estil de vida d'una persona prediabètica poden reduir en un 58% el risc de desenvolupament de diabetis els tres anys següents".

En cas que el farmacèutic detecti un risc alt de patir la malaltia o es trobi amb una diabetis ja existent però no diagnosticada, derivarà l'usuari a un professional sanitari del Centre d'Atenció Primària perquè faci una valoració, adjuntant una carta on constaran tots els resultats de les proves.

En el marc del Dia Mundial de la Diabetis, que se celebra dimarts, els representants de les entitats han volgut recordar els 6 punts més importants per a la prevenció de la diabetis: seguir una dieta mediterrània, fer entre 3 i 4 menjars als llarg del dia, utilitzar mètodes de cocció saludables i variats -vapor, forn, planxa i guisat-, portar un estil de vida actiu -uns 30 minuts d'activitat física al dia- i dormir entre 7 i 9 hores.

Dedicat a la dona

Enguany, el dia de la diabetis està dedicat a la dona sota el lema 'Diabetis i dona, pel dret a un futur saludable'. L’efemèride, convocada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), vol augmentar la conscienciació sobre la prevalença creixent de la diabetis, sobretot la de tipus 2. També posa el focus en la importància dels estils de vida saludables i en l’autocura. Les dones amb diabetis han de planificar la gestació per reduir els riscos durant l’embaràs. Les dones que han tingut diabetis gestacional poden desenvolupar més endavant diabetis tipus 2.

Dels 69.094 parts que hi va haver a Catalunya el 2016, al voltant d’un 7% haurien sigut de dones amb diabetis, ja sigui gestacional, tipus 2 o tipus 1. Aquestes gestacions poden presentar augment de complicacions com ara prematuritat, macrosomia, pes elevat per a l’edat gestacional. El percentatge de cesàries comparat amb el de les dones sense diabetis també és més alt.

A Catalunya s’estima que hi ha 600.000 persones amb diabetis. Segons dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del 2016, la diabetis afecta al 8,1% de la població de 15 anys en amunt (8% homes i 8,2% dones). La diabetis augmenta amb l’edat en tots dos sexes.