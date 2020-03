Un home amb pneumònia mort el 13 de febrer a València és la primera víctima mortal del coronavirus a l'Estat

La primera víctima mortal del coronavirus a l'Estat va ser un home ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova de València, que va ser hospitalitzat amb una pneumònia greu i d'origen desconegut. Segons ha confirmat la consellera de Sanitat del País Valencià, Ana Barceló, el pacient va morir el passat 13 de febrer, però no ha estat fins després de mort que s'ha realitzat una segona anàlisis de càrrega vírica i s'ha descobert que la causa de les complicacions era el nou coronavirus.

Les proves s'han fet en els últims set dies, després que el ministeri de Sanitat espanyol canviés els criteris de definició de casos i detecció d'infeccions, i instava a realitzar anàlisis de PCR als morts i afectats de pneumònia d'origen desconegut, malgrat que no haguessin viatjat a una zona de risc.

En condicions generals, es procediria a aïllar els contactes de la víctima -un home gran que havia viatjat al Nepal abans d'emmalaltir- per determinar el possible abast del contagi. Amb tot, Barceló assegura que ja fa més de 14 dies de la data de defunció de l'home i, per tant, que el període d'incubació ja s'hauria acabat. Així, seria difícil determinar si el seu entorn ha tingut el virus a l'organisme. "Farem una vigilància estreta per adoptar les mesures necessàries", ha afegit.