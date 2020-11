FGC obrirà 3.000 places d'aparcaments dissuasius als enllaços de Terrassa i Sabadell

A partir del 21 de desembre Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) obrirà 2.000 places d'aparcament als enllaços de Terrassa i Sabadell per incentivar l'ús del transport públic i dissuadir els desplaçaments amb el vehicle privat. Ja entrat l'any vinent, cap al primer trimestre, s'ampliarà l'oferta a 900 places més per a cotxes. Per facilitar-ne l'ús, es podrà saber el nivell d'ocupació i fer la reserva online a través d'una apli, que quedarà integrada dins la T-Mobilitat quan es posi en marxa previsiblement al llarg de l'any que ve.

A més, coincidint amb l'entrada en funcionament de les estacions d'Urgell, Francesc Macià i Gràcia de la futura L8 es posarà en marxa una prova pilot perquè els viatgers que accedeixin al tren ho puguin fer sense passar pels torns de pas i mitjançant el sistema contactless o de reconeixement biomètric. La seva aplicació està prevista entre el 2024 i el 2026, quan es posi en marxa l'enllaç entre les línies del Vallès i del Llobregat. Així consta en l'estratègia digital de FGC, que també inclou la sensorització de la flota per anticipar-se a les avaries que es produeixen periòdicament en els trens amb l'objectiu d'aconseguir una puntualitat del 100% el 2024.

El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font, ha presentat aquest dilluns les principals actuacions previstes en aquesta estratègia digital, acompanyat telemàticament pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en un acte a la seu del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.

El nou sistema de viatge líquid a les estacions de la L8 servirà de prova pilot de cara a implantar-lo a la resta de llocs d'accés de la xarxa, en una tendència que, segons FGC, apunta cap a l'eliminació de barreres físiques, com els torns d'entrada, i l'ús creixent de la digitalització. Fonts de la companyia han explicat que no temen que els viatgers puguin accedir sense pagar perquè les càmeres de les estacions permetrien identificar els infractors, tal com ja passa actualment. Pel que fa al reconeixement biomètric dels passatgers, FGC admet que també haurà d'estudiar com s'ajusta a la legislació.

Per implantar la mesura i d'altres com la sensorització de la flota, la companyia espera l'arribada del 5G a totes les instal·lacions de FGC, al voltant del 2023, després que ja ho fes fa uns mesos entre les estacions de Plaça Espanya i Europa-Fira. Segons el president de la companyia, Ricard Font, suposarà un "salt qualitatiu" des del punt de vista del servei i també de la seguretat i la informació als clients i usuaris.

Puntualitat britànica

El procés de sensorització es pot aplicar, per exemple, a les portes dels combois i amb les dades recopilades preveure cada quants moviments s'espatllen i retirar el tren de la circulació per fer la revisió abans que quedin inutilitzades. Amb això, la companyia espera assolir el 100% de puntualitat el 2024. FGC preveu aplicar el 5G en la seva operativa de combois, infraestructures i personal, i també per crear noves aplicacions per als clients.

D'altra banda, ha destacat la instal·lació d'un sistema de megafonia intel·ligent, també l'any 2022, que millora la qualitat del so a les estacions i per a persones amb dificultat d'audició. Segons Font, estarà disponible en deu idiomes.

Més endavant, entre el 2023 i el 2025, es preveu el desplegament d'un centre de gestió de nous serveis ferroviaris interconnectat i que inclourà la línia R-Aeroport, Rodalies Lleida i el tren-tram de Tarragona.

El conseller de Territori, Damià Calvet, ha subratllat que l'estratègia digital era un "complement a l'excel·lència ordinària" en matèria de "fiabilitat, rigor, seguretat, compromís i modernitat". "Només prestant un millor servei podem continuar atraient més persones al transport públic", ha comentat el conseller, que ha reiterat: "Quan parlem de mobilitat sostenible sabem que l'ingredient principal és el transport públic".

Gruixos de neu en directe

Un altre dels àmbits on la companyia preveu aplicar l'ús de sensors és a les màquines trepitjaneu, que informaran dels gruixos que hi ha a les pistes de FGC i els canons fabricaran només la neu necessària, amb el consegüent estalvi d'energia i aigua. D'altra banda, la companyia vendrà a partir d'aquesta temporada forfets digitals, que es podran comprar prèviament i evitaran les cues a les taquilles, així com el lloguer de material, que es podrà passar a recollir de manera anticipada. A partir del 2022-23 s'incorporarà l'ús de consignes intel·ligents.

Pel que fa als aparcaments, Ferrocarrils també preveu més endavant la reserva prèvia de l'aparcament a les pistes, a partir de la temporada 2021-22, tot i que la companyia no ha decidit encara si seran de pagament.