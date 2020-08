Sense concurs de guarnits i amb un pregó virtual: la festa major de Gràcia s'adapta al coronavirus

Una festa diferent, sense concurs de guarnits i amb actes virtuals que la ciutadania només podrà seguir des de casa. Així es planteja la festa major del barri barceloní de Gràcia, que enguany se celebrarà íntegrament de forma telemàtica per complir amb les mesures establertes per l'emergència sanitària del covid-19, especialment per evitar les habituals concentracions de persones que es donen entre els estrets carrers del districte. Els guarnits dels carrers i places, l'element més emblemàtic de la festa, seran simbòlics i només estaran presents en algunes vies o portalades, però es podran visitar virtualment a través de l' apli 360º de la Festa Major de Gràcia. Aquest any, doncs, no hi haurà el tradicional concurs de guarnits, i el pregó, que serà a càrrec d'una metge i dues infermeres en homenatge a la tasca dels professionals sanitaris durant aquesta pandèmia, també serà exclusivament virtual.

El regidor del districte de Gràcia, Eloi Badia, ha assenyalat aquest divendres, en una roda de premsa per presentar l'atípica programació, que serà una festa major "absolutament diferent" a la d'altres anys. "Tenim una festa major virtual, que podrem seguir des de casa. Si es ve a Gràcia, no s'hi trobarà festa major. En podrem gaudir, però des de casa", ha subratllat Badia, que ha destacat l'esforç del districte i de la Fundació Festa Major de Gràcia per adaptar la celebració a la situació sanitària causada per la pandèmia.

Totes les activitats seran virtuals, començant pel pregó que es retransmetrà el divendres 14 d'agost en directe per YouTube i Betevé. L'acte vol ser un homenatge al personal sanitari, i per això les pregoneres seran la metge anestesista vinculada a l'Hospital de l'Esperança i vicepresidenta del Col·legi de Metges de Barcelona, Elvira Bisbe; la infermera doctora i adjunta a la direcció del pavelló del Guinardó, Xènia Sist, i la infermera del CAP Vila de Gràcia, Maite Fabregat.

El concurs de carrers i places guarnits, en canvi, s'anul·la perquè no hi hagi aglomeracions de persones al carrer. Amb tot, es mantenen alguns decorats simbòlics d'alguns carrers, balcons i portalades que es podran visitar virtualment a través de l'apli 360º de la Festa Major de Gràcia a partir del 17 d'agost. A través d'aquesta eina també es podrà accedir a la programació, a jocs i a diferents continguts digitals.

"Reivindicar que la cultura també és salut"

"Per als festers és molt important fer aquest guarnit simbòlic. El guarnit no és un element purament estètic", ha destacat la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Carla Carbonell. La presidenta de la fundació ha explicat que aquest any no s'ha pogut treballar de manera col·laborativa en grans trobades com les que hi havia en les altres edicions, però ha elogiat que els veïns s'hagin organitzat i coordinat per poder treballar durant el confinament des de casa en les petites manualitats. "Volem reivindicar que estem en festa major i que malgrat les dificultats, seguim aquí, i que la cultura també és salut", ha afegit Carbonell.

Malgrat que Gràcia viurà una festa major sense concerts de nit ni concurs de carrers guarnits, hi ha programades de manera virtual actuacions musicals de tots els gèneres (rumba, swing, pop indie, jazz, flamenc...) amb artistes i grups com Meritxell Neddermann, Son de Gràcia, Andrea Motis, Flamenco Metropolitan, Les Anxovetes, The Milkers i Alma de Boquerón, entre d'altres. També es retransmetran actuacions tradicionals (audició de sardanes, havaneres i folk), espectacles de circ, espectacles per a nadons, primera infància i canalla (contacontes, titelles, clown, teatre i espectacles d'animació), documentals sobre la festa major de Gràcia i càpsules sobre els principals moments de la festa i les vivències dels organitzadors de contingut històric.

A més, durant els set dies de festa major, es farà una gran recollida d'aliments i productes higiènics per al Rebost Solidari. La samarreta de festa major és ecològica i s'ha fet en països que respecten la normativa dels drets dels treballadors.