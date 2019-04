La fiscalia també demana investigar votants de l'1-O per "una voluntat rebel"

Si fa una setmana va ser l'Advocacia de l'Estat, ara és la fiscalia qui demana investigar votants de l'1-O per "una voluntat rebel". El ministeri públic, en un escrit al qual ha tingut accés l'ARA, reclama al jutge de Barcelona que analitza les càrregues policials del dia del referèndum que imputi nou manifestants de l'IES Pau Claris per un delicte de resistència o de desobediència greu. "De les imatges captades", segons els dos fiscals del cas, "s'adverteix una oposició obstinada, persistent i reiterada" per part dels votants que volen investigar contra l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per impedir l'1-O.

Els representants del ministeri públic consideren que la voluntat dels manifestants és "desatendre" les decisions de l'autoritat i "menyscabar el normal exercici de la funció publica, utilitzant també una resistència activa per evitar ser desallotjats d'una asseguda conformada per un centenar de persones". En aquest punt, sobre les càrregues posteriors de la Policia Nacional contra els votants, els fiscals asseguren que els agents van fer servir "la força mínima indispensable per obrir-se el pas i complir el mandat judicial". "És a dir, per executar la funció ordenada pel TSJC, els funcionaris de la Policia Nacional van fer ús de la força davant la reiterada i manifesta oposició dels ciutadans", afegeixen.

Els fiscals recorden que "l'eloqüent actitud contumaç" dels manifestants va suposar que un dels funcionaris policials resultés lesionat. Tot plegat, segons el ministeri públic, "porta a entendre" que l'actuació dels nou votants que demana investigar "podria subsumir" en un delicte de resistència o de desobediència greu als agents de l'autoritat "que ha de ser objecte d'investigació judicial". Ara el jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona, que porta la causa que investiga les càrregues policials de l'1-O a la capital catalana, ha de decidir si accepta la petició de la fiscalia.