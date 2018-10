Un fons vol apujar un 50% el lloguer a tot un bloc de protecció oficial

Al número 16 del carrer Teixidora de Santa Perpètua de Mogoda, els veïns estan en peu de guerra. Les 28 famílies que hi viuen denuncien que estan en risc de perdre el que ha estat casa seva els últims cinc anys, però avisen que no pensen fer les maletes i marxar. El 31 de desembre d'aquest any vencen els contractes de lloguer del bloc, que és de protecció oficial, i l'empresa propietària de l'immoble, Medasil Desarrollos, els vol apujar el lloguer fins a un 50%. Això vol dir que l'Helena Galera, que fins ara paga 500 euros al mes, haurà d'afrontar un lloguer de 750 euros.

"Si jo he de pagar el lloguer que em demanen, hauré de triar entre comprar menjar, pagar la llum o pagar el gas, perquè tot no ho podré assumir”, es queixa Galera. Com ella, els veïns lamenten que no podran fer front a l'encariment que els planteja el fons. En només cinc anys, el bloc ja ha tingut tres propietaris: "Quan hi vam entrar a viure, el desembre del 2013, era propietat de La Llave de Oro, i l'octubre del 2015, el van vendre a Promocions Lladero", detalla Àngel Ponce, veí i portaveu del bloc.

A partir d'aquest moment, els veïns ja no tenen clar què ha passat amb la propietat de l'immoble: no saben si Medasil va comprar només la promoció o va adquirir la promotora. Però fa uns mesos van rebre una carta de Medasil en què els notificaven que els apujarien el lloguer, sense concretar quant. Els veïns es van organitzar i van demanar una reunió amb l’empresa i amb el seu màxim responsable, Valentí Bascuñana. La resposta va arribar dos mesos i mig després, i només van aconseguir reunir-se amb el gestor, que els va ratificar la intenció d'apujar els preus.

A més, el representant de la propietat els va recordar que l'empresa podia encarir el preu perquè els lloguers no superarien en cap cas el topall de preus marcat per la Generalitat. La ubicació on es troba l'immoble de Santa Perpètua de Mogoda està catalogat com a zona A, la mateixa on hi ha la ciutat de Barcelona.

Els veïns van saber la xifra exacta la setmana passada per telèfon. L'Helena explica que, en queixar-se per l'augment del preu, l’interlocutor li va respondre que els últims anys havien viscut "a un preu de xollo". Quan va exigir a l’empresa que els fes arribar per escrit l'augment, l'empresa s’hi va negar al·legant que encara havien de tancar els barems dels augments.

Suport municipal

L’Ajuntament fa costat als veïns. Tal com ha explicat durant la roda de premsa el regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, Joan Alcántara, tots els grups els donen el suport total, i ha recordat que l'empresa segueix la llei d’accessió i ocupació (LAO), una normativa que es debat al Congrés dels Diputats i que considera “injusta”. Per això, el regidor ha defensat una “modificació urgent dels topalls dels preus, que estan desfasats”.

Tant l’Ajuntament com els veïns esperen arribar a un acord amb Medasil. Els veïns, que han demanat reunir-se amb el màxim dirigent de l’empresa, reclamaran "contractes de lloguer de 5 anys –i no de tres anys, que són els mínims de la llei actualment– i que l’augment del preu del lloguer quedi fixat en funció de l’augment de l’IPC", exposa Ponce.

No deixaran de lluitar i mobilitzar-se, com ja van fer amb èxit unes 150 famílies de Sant Joan Despí a principis d'aquest any quan Medasil també pretenia apujar-los el lloguer fins a un 100%. La victòria d'aquelles famílies, que han estat representades a la roda de premsa amb la presència d'Òscar Alcobendas, afectat pel cas de Sant Joan Despí i membre del Sindicat de Llogaters, els encoratja a seguir lluitant i a mantenir-se units.