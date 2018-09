Les fortes tempestes i pedregades marquen el final de l’estiu

Els més grans diuen que la transició entre l’estiu i la tardor abans era així. La irregularitat de les pluges al Mediterrani fa difícil de rebatre aquesta teoria, però sigui com sigui, Barcelona ja ha tingut tres aiguats forts en menys de 30 dies, i el de la passada nit de dimecres a dijous va ser el més impressionant dels tres. Les tempestes van córrer per sobre el mar durant tota la nit, i qui va anar a dormir tard a la costa i al prelitoral ja va poder gaudir d’un cel que s’il·luminava amb una freqüència poc habitual. El Meteocat va comptar gairebé 45.000 llamps durant la nit, 572 dels quals van caure en algun punt de Catalunya.

Els aiguats van tocar la Costa Daurada a primera hora de la nit, però la gran tempesta de la matinada va descarregar amb bastanta precisió sobre el Barcelonès pel volts de les tres. La tronada va descarregar 111 l/m2 a la Font del Gat, però les dades més detallades són les del Raval, on en un interval de mitja hora hi van arribar a caure 76,8 l/m2, i en 10 minuts 36,3. Un veritable aiguat torrencial. El pic de la tempesta va deixar 4,8 l/m 2 en només un minut a les 3.28 h de la matinada.

“Des que tenim dades (1995) no s’havia enregistrat una pluja tan intensa a Barcelona com la de la matinada passada”, va afirmar l’alcaldessa, Ada Colau, que va dir que l’Ajuntament oferirà assessorament per als tràmits amb les assegurances pels desperfectes ocasionats. El telèfon 112 va rebre 528 trucades, un 80% provinents de Barcelona, la majoria per inundacions de baixos, filtracions d’aigua o arbres caiguts. L’avinguda del Paral·lel es va tornar a convertir en un autèntic riu que tombava motos i arrossegava contenidors. De fet, els efectes de les pluges van alterar el funcionament de la xarxa de metro a primera hora del matí, sobretot a la L3, on una andana de l’estació de Poble Sec estava tancada i els trens no s’aturaven a Paral·lel.

Barcelona ja acumula prop de 570 l/m 2 aquest any. Des del 2014 que no plovia tant en un any sencer, i encara falten tres mesos.

Noves tongades de tempestes

Ahir a la tarda les tempestes van tornar, i les pedregades van descarregar aquest cop en punts del Ripollès. A Vilallonga de Ter hi van caure pedres com nous, i a Camprodon l’aiguat va inundar alguns baixos. A Osona també hi va haver aiguats forts -destaquen els 110 l/m 2 que havien caigut a Orís fins a les vuit.

Avui encara serà un dia insegur, a l’espera que comenci un cap de setmana llarg en què el temps serà una mica més tranquil. Dissabte al matí farà sol, però a la tarda és probable que els núvols tornin a augmentar de sud a nord. Vista la dinàmica dels últims dies, el temps serà bo, perquè tot fa pensar que gairebé no plourà enlloc. Fins dimarts estarem pendents d’una bossa d’aire fred en altura que podria continuar complicant el temps en alguns punts del Mediterrani.

L’escenari més probable és que les pluges fortes descarreguin sobretot al sud del País Valencià i a les Pitiüses, però el pronòstic encara és incert. Diumenge reapareixeran algunes tempestes al Pirineu, al Prepirineu i també en moltes comarques del sud de Catalunya. Dilluns, i sobretot l’Onze de Setembre, seran dies més assolellats a Catalunya. El que sembla clar és que les tempestes no precipitaran el final de l’estiu. La temperatura es mantindrà els dies vinents i de cara a dimarts pujarà fins i tot un parell de graus.

Una pedregada malmet l’arròs

Una de les pedregades més violentes d’aquesta setmana va descarregar dimecres a la tarda al Montsià, sobretot en municipis com la Sénia, Sant Carles de la Ràpita i el Poblenou del Delta. Sempre és mal moment, però ara l’arròs està gairebé a punt per collir. Unió de Pagesos estima que l’aiguat va afectar unes 2.500 hectàrees d’arrossars, mentre que la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya calcula que en són unes 1.000. Els danys de mitjana voregen el 40%, però en alguns punts arriben fins al 100%. La varietats més afectades són les de l’arròs bomba i el sirio.