Així ha sigut el cara a cara entre Colau i Valls a 'Salvados'

El programa 'Salvados' d'aquest diumenge era un cara a cara entre l'alcaldessa Ada Colau i candidata a la reelecció i Manuel Valls, ex primer ministre francès i candidat de Ciutadans. El periodista Jordi Évole ha posat diferents temes de ciutat sobre la taula i els candidats s'han anat posicionant. En algunes preguntes han coincidit, com a l'hora de dir que el millor alcalde de la ciutat ha sigut Pasqual Maragall, però en la majoria dels casos els seus punts de vista estan completament distanciats. Durant tot el debat, Colau ha tractat de vostè a Valls, mentre que el candidat de Ciutadans la tutejava.

Habitatge

Ada Colau ha defensat que "cal regular el mercat privat, com ja es fa a París i Londres". L'actual alcaldessa ha recordat la seva obra de govern durant aquests quatre anys i ha dit que s'ha fixat "un índex de referència" per limitar el preu del lloguer dels pisos en funció dels barris i que s'ha creat també "l'observatori metropolità, que fins ara no existia". Colau ha lamentat que l'Ajuntament no té aquesta competència i ha reclamat a l'Estat que la transfereixi o cedeixi la competència a l'Ajuntament.

Valls ha promès la construcció de "10.000 habitatges nous, el 75% dels quals seran de lloguer assequible". El candidat de Ciutadans ha advertit que l'única manera d'aconseguir que baixi el preu dels lloguers és tenint pisos públics. Malgrat tot, ha sigut molt menys concret a l'hora de defensar com es pot complir aquest objectiu.

Partit

Colau: "El seu partit ha votat en contra de la regulació del lloguer"

Valls: "Jo no soc de cap partit"

Colau: "Vostè és de Ciutadans. Suposo que assumeix el seu programa"

Valls: "No, no, jo soc d'una plataforma i Ciutadans em dona suport. Hi ha altres partits que em donen suport. Hi ha coses de Ciutadans que m'agraden i altres són del meu programa"

Turisme

Colau: "Ens agrada que ens visitin. El turisme no es un problema. És un problema el model de turisme. I està molt lligat als apartaments il·legals que hem tancat. Se'ns va dir que frenaríem l'economia, que el turisme cauria..."

Valls: "Jo no soc sectari. Amb els apartaments turístics han fet bé de tancar-los [...]. El turisme és el 15% del PIB. Dona molts llocs de treball. S'ha de regular i s'ha de parlar bé dels turistes. Un tinent d'alcaldia va dir que els creuers eren com una plaga de llagostes. Compte amb el missatge..."

Seguretat i 'top manta'

Évole introdueix aquest apartat recordant que, segons l'últim baròmetre municipal, la inseguretat és el primer principal problema dels barcelonins.

Colau: "La inseguretat no defineix tota la ciutat. Barcelona, en termes generals, és una ciutat segura. Estaria bé que, en un tema tan sensible, parléssim amb rigor i sense alarmisme. Si no acabem perjudicant tota la ciutat. Parlem com si fos un caos..."

Valls: "És que és la realitat. És el resultat de l'enquesta".

Colau: "L'enquesta es va fer durant el fenomen dels narcopisos. Els rànquings internacionals consideren Barcelona una de les ciutats més segures. La inseguretat està creixent a tot Catalunya. Falten Mossos. I també hi ha un problema judicial: entren per un furt, paguen i surten".

Valls: "Jo no vull crear alarma. Però vostès, l'esquerra, heu pensat que la seguretat no és un problema. I us heu equivocat. Els ciutadans demanen ordre i que l'espai públic sigui per a tothom. Jo proposo 1.500 noves places de Guàrdia Urbana i dotar-los de més poder. No com ara, que tenen ordre de mirar cap a una altra banda en el cas dels manters".

Colau: "Això és fals, és completament fals. Hi ha 'top manta' a tota la costa i durant aquests anys s'ha requisat molt més material. Fins i tot hem entrat al vestíbul de l'estació de plaça Catalunya, que és de Renfe. Però la solució no només és policial. Què fem amb aquestes persones?"

Valls: "Abans n'hi havia 200 i ara n'hi ha 2.000. I són persones explotades. Darrere seu hi ha màfies. I els cobren per poder ocupar un espai. Això amb 'bonisme' no és possible [solucionar-ho]"

Pactar amb Vox

Conscient que Valls no comparteix l'acostament del partit d'Albert Rivera amb Vox, Évole pregunta al candidat si tornaria a participar en una manifestació convocada per Vox, com la de Plaza Colón, a Madrid.

Valls: "Tornaria a participar en una manifestació que defensava la Constitució espanyola".

Évole: "I què li sembla la foto que Rivera es va fer amb Vox?"

Valls: "Un error. Cal lluitar contra l'extrema dreta"

Évole: "Ho està fent Ciutadans?"

Valls: "Jo combato les tesis d'Abascal però també els escrits de Torra"

Colau: "Però vostè va dir que seria un cordó sanitari contra l'extrema dreta. I anar a una manifestació amb ells..."

Valls: "Se'm pot acusar d'algunes coses. Però el meu compromís contra el racisme i l'antisemitisme és indiscutible".

El poder

Valls: "Critiques les élits sense saber el que son"

Colau: "Sé perfectament el que son. M'hi he enfrontat diverses vegades"

Valls: "Critiques el poder..."

Colau: "No, critico l'abús de poder"

Valls: "Tu ets el poder!"

Colau: "El poder democràtic, però n'hi ha d'altres"

Independència

El periodista planteja la pregunta a Ada Colau.

Évole: "Creu que la seva ambigüitat li passarà factura?"

Colau: "No crec que sigui ambigua i crec que Barcelona és una ciutat molt democràtica"

Évole: "Si hi hagués un referèndum, vostè què votaria?"

Colau: "Votaria que no, però és imprescindible que es pugui votar".