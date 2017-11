Amb l'objectiu d'apostar per la recerca en biomedicina, la Fundació La Caixa ha obert una nova convocatòria per finançar uns 20 projectes en l'àmbit de la salut. A la convocatòria s'hi podran presentar projectes liderats per investigadors d'universitats i centres de recerca sense ànim de lucre de l'Estat i Portugal. Els projectes que hi podran optar han d'estar dedicats a les malalties oncològiques, cardiovasculars, infeccioses i neurològiques. També hi tindran cabuda els projectes biomèdics transversals, com la genètica o la biologia química, així com els dedicats a les tecnologies com la bioinformàtica o el 'big data'.

El director general de la Fundació La Caixa, Jaume Giró, ha destacat que la nova convocatòria és "oberta, competitiva i transparent" per contribuir a la recerca en salut. "Volem retenir el talent científic de casa nostra, que no sempre té assegurat el finançament", ha afirmat el director d'investigació i estratègia de la Fundació, Àngel Font. Aquesta convocatòria oferirà dos tipus de finançament. D'una banda, ajudes de fins a 500.000 euros en 3 anys per a projectes desenvolupats per un o diversos equips de recerca. De l'altra, ajudes de fins a 1 milió d'euros en 3 anys per a projectes amb possibles socis internacionals i transdisciplinaris.

La convocatòria s'obrirà el 29 de novembre d'enguany i es tancarà el 16 de març de l'any vinent. El procés de selecció escollirà els projectes de més excel·lència científica, amb més potencial i impacte social. Els projectes s'avaluaran, entre el març i el juny del pròxim any, per 'peer review' i uns comitès de selecció formats per experts internacionals especialitzats en les diferents àrees de recerca. Els resultats del procés de selecció es donaran a conèixer el juny de l'any vinent i els projectes escollits s'executaran durant 36 mesos.

"Una allau de sol·licituds"

El doctor Bonaventura Clotet, director de l'institut de recerca de la sida IrisCaixa, ha valorat que l'anunci d'aquesta convocatòria "no podria ser millor". "Sempre tenim problemes amb el finançament. Unes ajudes tan atractives provocaran una allau de sol·licituds", ha pronosticat Clotet, que ha subratllat que "a tot l'Estat hi ha investigadors amb una vàlua increïble". La directora del centre nacional d'investigacions oncològiques, María Blasco, ha afegit que "val la pena invertir en ciència". "Per la conjuntura econòmica, s'han retallat els diners a la investigació", ha recordat Blasco, que ha apuntat que la convocatòria és "una oportunitat en un moment que fa falta".

La Fundació La Caixa invertirà 12 milions d'euros anuals en aquesta nova convocatòria. El programa suposa un dels eixos principals del pla estratègic del període 2016-2019 de la Fundació.