Els CAP, lluny de la saturació pel Covid-19: "No hi ha tanta preocupació"

Són les 12 hores al Centre d'Atenció Primària Roger, al barri de Sants, d'un migdia assolellat que no sembla d'hivern. La sala d'espera per ser atès a urgències té força gent, però no està plena del tot i ni molt menys s'acosta a la saturació, una de les pors que van expressar els portaveus del departament de Salut dilluns passat després d'informar sobre el primer cas de coronavirus a Catalunya. "La saturació d'urgències seria dramàtica", va dir Assumpta Ricart, gerent de processos integrals de salut. Ni al CAP del Raval Nord, ni al de Cibeles a Gràcia, ni tampoc a la sala d'espera d'urgències de l'Hospital Clínic es respira un ambient d'especial nerviosisme.

"Des de dilluns ha baixat la quantitat de gent perquè ja saben que si no es troben malament no han d'anar al metge i que han de trucar primer al 061. Dilluns al matí van sentir tot el tema d'Itàlia i hi havia més preocupació de gent que havia de viatjar o tornava d'allà", explica l'Anna Picas, directora del CAP Roger. "La gent no està tan preocupada com pot semblar als mitjans", rebaixa, i explica que els professionals sanitaris només han de fer servir la mascareta FFP2, la que serveix per protegir dels virus, en cas d'atendre un pacient sospitós de coronavirus. "Si és per acompanyar-lo, amb l'altra (la que serveix per no contagiar) n'hi ha prou".

"El que més els sobta és que quan tenen símptomes semblants a la grip els preguntem si han viatjat", explica Picas, que també aclareix que en ocasions s'ha d'informar els pacients perquè no es preocupin gaire amb les mascaretes, exhaurides a tot arreu, i que han de tenir més cura de les mesures d'higiene, com rentar-se les mans, fer servir mocadors de paper d'un sol ús i frenar amb l'avantbraç i no amb la mà la tos i els esternuts. "Aquest matí ha vingut un home a demanar una mascareta i li hem dit que no en donàvem i que no li calia", relata.

El cartell informatiu del CAP del carrer Roger encara és el que es refereix només a la Xina com a procedència a tenir en compte si es tenen símptomes, però ja l'haurien d'haver canviat, perquè des dimecres algunes poblacions del nord d'Itàlia (Llombardia, Vèneto, Piemont i Emília Romanya) s'han incorporat al protocol. "Hem de mirar cada matí els mails interns perquè el protocol va canviant", explica la directora del centre, on des de dilluns només s'ha aïllat un pacient al box reservat i es va acabar descartant un cop consultat el Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica (SUVEC). Durant l'estona que el diari ARA passa al CAP, només un pacient fa servir de manera preventiva la mascareta.

Al CAP de Gràcia Cibeles, on dimecres les treballadores de recepció portaven mascareta, aquest dijous a la tarda ho han deixat de fer. Tampoc cap usuari la fa servir. A les onze del matí, a un CAP del Raval Nord força ple però lluny de la saturació, tampoc. Tres persones grans que surten del centre somriuen i neguen qualsevol tipus de preocupació. Han vingut per altres motius.

"Massa tranquils estem"

La cosa canvia a urgències de l'Hospital Clínic, centre de referència en virologia. Allà, d'unes deu persones que esperen només tres fan servir la mascareta. El nivell de preocupació no sempre és correlatiu a la situació personal. L'Iván Alonso, per exemple, va tornar de Milà fa 16 dies i té la seva parella, amb febre i els símptomes, fent-se la prova a la planta reservada per als sospitosos. "Com que deien que es pot contraure fins al dia 14, ens quadra que el pugui tenir", diu, però afirma estar "tranquil", conscient que en principi hi ha molt poc risc per a les persones joves i sanes.

L'Adelina, de 24 anys, es mostra, en canvi, molt preocupada pel brot, malgrat que no ha viatjat fora ni creu tenir-lo. "Treballo amb molta gent d'arreu del món i dues persones han viatjat a Itàlia", explica. "Massa tranquils estem. Crec que hauríem de tenir molt més compte del que estem tenint", diu sense treure's la mascareta, que també fa servir quan està al metro. "Ah, i desinfecta't les mans", conclou, adreçant-se al periodista.