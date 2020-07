La Guàrdia Urbana evita tancar els gimnasos que continuen oberts a Barcelona

"És la pregunta de la setmana. Obrim sense cap incidència i funcionem amb normalitat". És la resposta que donen per telèfon quan es pregunta al gimnàs Metropolitan del carrer Galileu de Barcelona si continua obert malgrat que des de dissabte els locals esportius han de tancar, excepte si tenen una autorització que fins ara no s'ha donat, per les restriccions que s'apliquen a la ciutat pel covid-19. La Guàrdia Urbana va anar dimarts al matí a aquest gimnàs però va descartar tancar-lo: els agents van aixecar una acta a l'establiment deixant constància que no podia obrir tot i que van evitar ser "més contundents", segons fonts de l'Ajuntament, perquè "no hi havia risc per a les persones". "Hi havia molt poca gent. Estava pràcticament buit", justifiquen des del consistori.

L'Ajuntament de Barcelona argumenta, consultat per l'ARA, que ha donat "un marge" abans d'utilitzar mà dura contra els gimnasos que continuen oberts a la ciutat. "Si haguéssim vist risc per a les persones, s'haurien pres altres mesures", al·leguen fonts municipals sobre la decisió de no tancar el gimnàs que van visitar en veure que no havia tancat. No és l'únic de la ciutat, ni de bon tros, que ha apostat per saltar-se les restriccions, perquè molts altres locals esportius fan exactament el mateix. Només cal trucar als establiments que diuen que estan oberts per confirmar que "de moment" funcionen igual que les últimes setmanes. El consistori respon que els equipaments esportius que són municipals han tancat excepte els espais que poden obrir, com preveu la normativa, que poden ser les piscines descobertes d'ús públic si compleixen unes condicions.

Davant els gimnasos privats que continuen oberts, l'Ajuntament també considera que la normativa de la Generalitat "no és gaire clara". Al punt 7 de la resolució que va ratificar un jutge de les mesures que estan en vigor des de dissabte a Barcelona i altres municipis es diu clarament que "se suspèn l'obertura al públic [...] d'activitats esportives, com ara gimnasos". Però com que al mateix punt, a l'últim paràgraf, es recull que poden obrir si tenen el vistiplau del Procicat, es juga amb aquest marge, malgrat que fonts de Protecció Civil asseguren a l'ARA que de moment no s'ha donat cap autorització als gimnasos. Després de l'estira-i-arronsa entre els ajuntaments i el Govern per l'aplicació de les restriccions, diumenge es va publicar un document per aclarir els dubtes que al punt 11 insisteix que "la normativa especifica el tancament al públic dels gimnasos, poliesportius i complexos esportius, públics o privats".

Sobre l'acta que la Guàrdia Urbana ha aixecat almenys a un dels gimnasos que continuen oberts, fonts de l'Ajuntament expliquen que "pot tenir un recorregut" si els agents comproven que l'establiment no ha tancat les seves instal·lacions i veuen un risc per a les persones. El consistori afegeix que la policia recorda als locals que no poden obrir, però que fins ara han sigut avisos. Consultats per l'ARA, els Mossos d'Esquadra no aclareixen si han actuat contra els gimnasos que estan oberts.