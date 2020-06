El govern espanyol avisa que el coronavirus "pot tornar a colpejar" Espanya

El coronavirus pot tornar a colpejar Espanya. És l'advertència que ha llançat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, des del Congrés, en una compareixença en què ha demanat a la població "prudència" perquè "ningú pot garantir el risc zero". Tot i que l'estat d'alarma "ha funcionat" i ha permès reduir la transmissió del virus, Illa ha insistit que "el virus segueix aquí" i que per això cal extremar les precaucions per evitar brots com els que s'han detectat en algunes comarques d'Osca i Lleida.

Les dades avalen l'avís d'Illa. Les xifres de defuncions es mantenen molt baixes a l'Estat -s'han mort dues persones en 24 hores-, però es disparen els contagis. Si dimarts es van notificar 108 nous diagnòstics, el dia de Sant Joan se n'han detectat 196, quasi el doble. Fins a 247.086 persones ha tingut la malaltia a l'Estat, de les quals 732 han començat els símptomes en les dues ultimes setmanes. En set dies, 150 persones han hagut de ser hospitalitzades a Espanya, 16 de les quals han necessitat ingressar a la unitat de cures intensives perquè estaven en estat greu.

Els nous contagis es localitzen sobretot a l'Aragó i Madrid, amb una cinquantena cadascun, i també a Catalunya, amb 28 contagis, i Andalusia, amb 19. Tot i això, les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes han llançat missatges de tranquil·litat. El govern aragonès, per exemple, ha donat per "controlada" la situació a les quatre comarques que van haver de tornar a la fase 2 després de detectar un brot a Saidí, que afectava sobretot treballadors de la campanya de la fruita.

De fet, els temporers són un dels col·lectius més vulnerables perquè viuen en condicions molt complicades, fins i tot dormint al carrer. Així, s'han aïllat 42 persones a l'Hotel Rambla de Lleida i també hi ha 24 contagis a Juneda, la majoria de les quals són treballadors de la fruita.

Com al principi de la pandèmia, els geriàtrics són un dels focus de coronavirus. A la residència Castrillón de Lleida han detectat 18 positius -13 residents i 5 treballadors-. Al País Basc també s'han trobat brots als hospitals de Txagorritxu (Vitòria) i Basurto (Bilbao) i en una residència de gent gran.

Un pla especial per afrontar els rebrots

La llista de casos arriba fins als 36 brots, en els quals s'han infectat quasi 10.000 persones. La majoria s'han produït a escorxadors i centres sanitaris, però també n'hi ha hagut que es deuen a algunes actituds incíviques d'alguns ciutadans. Per evitar que la situació es descontroli més, Illa ha assegurat que en les properes setmanes s'aprovarà un Pla Nacional de Preparació i Resposta per fer front a una possible onada de contagis. Aquesta iniciativa, segons ha dit, inclourà aspectes relacionats amb l'avaluació del risc de transmissió comunitària, les mesures que s'han de prendre primer, la reserva estratègica de materials i medicaments o el reforç de la vacunació de la grip, entre altres decisions.

L'executiu avaluarà setmanalment amb les comunitats autònomes el risc –baix, mitjà o alt– de cada unitat territorial en funció d'uns indicadors específics que tindran en compte el risc de transmissió comunitària, l'estat de l'assistència sanitària i la capacitat de salut pública. D'acord amb aquest risc, es definiran "una sèrie d'actuacions en l'àmbit local, autonòmic o estatal".