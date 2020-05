La mascareta serà obligatòria en espais tancats i al carrer si no es garanteix la distància de dos metres

La mascareta no serà 100% obligatòria al carrer ni als espais tancats. El govern espanyol i les comunitats autònomes han pactat aquest dilluns que la ciutadania haurà de dur la protecció als espais tancats i al carrer si no és possible garantir la distància mínima de dos metres. Així ho ha comunicat el ministeri de Sanitat en una nota als mitjans de comunicació, en què anuncia que s'amplia l'ús de les mascaretes, per bé que no ho fa amb la contundència que reclamaven algunes autonomies com Catalunya. De fet, aquest mateix matí el conseller d'Interior, Miquel Buch, s'ha mostrat partidari de multar qui no porti mascareta en espais públics. Els pròxims dies es publicarà una ordre ministerial que regularà aquesta nova mesura, però amb la informació ara disponible es deixa un cert marge i l'obligació no és categòrica.

La decisió s'ha pres després de la reunió del consell interterritorial del Sistema Nacional de Salut entre Sanitat i els consellers de les comunitats autònomes, l'endemà de la conferència de presidents autonòmics. Ja en la reunió d'aquest diumenge molts van reclamar ampliar l'ús de la mascareta perquè fins ara només era obligatori al transport públic, en què pot ser més difícil mantenir la distància mínima de dos metres. "El clam ha sigut unànime", assegurava la portaveu de la Moncloa, María Jesús Montero. Ara s'ha considerat que als espais tancats i al carrer dependrà de la gent que hi hagi i de si és possible deixar l'espai mínim entre persones.

Més d'una vegada el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha mostrat les seves reserves amb l'exigència sine qua non de la mascareta. Aquest mateix diumenge va explicar que pot ser contraproduent per a les persones que pateixen ansietat o problemes respiratoris i fins i tot per als nens.

Canvis de criteri

L'ús de les mascaretes ha sigut objecte de debat al llarg de la crisi del coronavirus. En un inici no s'aconsellava que les persones que no estiguessin contagiades la duguessin perquè es considerava que la seva utilitat era evitar que els infectats transmetessin el virus. Després, però, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC) va canviar d'opinió i va recomanar-ne l'ús a tothom com a eina complementària. Seguint aquest criteri, l'executiu espanyol va procedir a repartir-ne al transport públic i, posteriorment, va obligar portar-ne. La regulació s'estendrà ara a altres espais i fa un pas més, tot i que es fa evident que la mesura de protecció més eficaç i prioritària és la distància interpersonal. Per això, se'n supedita l'ús a poder mantenir els dos metres de separació.