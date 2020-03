El govern espanyol denega el confinament total de la conca d'Òdena

El govern espanyol ha denegat el confinament total a la conca d'Òdena, tal com havia reclamat la Generalitat de Catalunya. Des de Moncloa recorden al conseller Buch que l'ordre de confinar la zona ha de passar pel ministre de Sanitat, Salvador Illa, i que tan sols ell és l'autoritat competent amb l'estat d'alarma decretat. Aquest dimecres, la Generalitat va demanar endurir el confinament de la conca d'Òdena.

"En relació amb l'anunci del conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, que signarà una resolució per endurir el confinament d'Igualada i de tota la conca d'Òdena, perquè a partir d'ara només pugui sortir al carrer qui presti serveis essencials, el ministeri de Sanitat recorda que una ordre d'aquestes característiques només pot donar-la l'autoritat competent, en aquest cas el ministre de Sanitat, com a autoritat delegada en virtut de la declaració de l'estat d'alarma", indiquen des de la Moncloa. El govern central afegeix: "El govern d'Espanya segueix en tot moment les recomanacions de l'OMS i reitera que ha adoptat les mesures més dràstiques a Europa i de les més estrictes a nivell mundial per vèncer el coronavirus. El govern crida una vegada més a la unitat d'acció entre les administracions i reitera la seva voluntat constant de coordinació i col·laboració amb les comunitats autònomes en la seva lluita contra la pandèmia".

Buch: "La resposta no em sembla gens encertada"

Miquel Buch, en declaracions a El món a RAC1, ha explicat que encara no tenen aquesta comunicació per escrit i que, per tant, se n'ha assabentat pels mitjans de comunicació. "Quan ho vegi per escrit, podrem prendre les mesures oportunes. Nosaltres parlem de dos estadis, la fase 1 és que la gent no pugui sortir de la conca d'Òdena i sobre això no em consta cap resposta. Sobre la segona, que és la d'endurir les mesures, sembla que és la resposta que han donat via mitjans de comunicació, i no em sembla gens encertada", ha dit Buch. "El govern espanyol ens va desautoritzar amb el reial decret, ens va prendre les competències. És ell qui decideix sobre tot el que afecta el Covid-19. Aquesta subordinació al govern d'Espanya farà que ells decideixin si mantenim els controls a l'entrada i la sortida de la conca d'Òdena. Nosaltres també tenim experts que ens assessoren i ens diuen quines mesures cal prendre", ha apuntat.

"Estem parlant de la salut de les persones. La recomanació és que tothom es quedi a casa. Hi ha 6,9 morts per cada 100.000 habitants a Catalunya, però 63,1 a la conca d’Òdena, per això vam prendre aquesta decisió dràstica. Si la gent fa vida normal, el virus es propaga. Per això demanem a la gent que es quedi a casa. Nosaltres som els aliats d’aquest virus, som els que ajudem a propagar-lo", ha comentat el conseller, que ha insistit: "Hi ha gent que va a treballar i contribueix a la propagació. La nostra proposta és que només vagin a treballar els serveis essencials, però la nostra autonomia a l’hora de protegir els catalans i les catalanes ens la va prendre el senyor Sánchez fa dos dissabtes".

L'alcalde d'Igualada demana fer un test ràpid als 70.000 veïns de la conca d'Òdena

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha demanat a El matí de Catalunya Ràdio "responsabilitat" a les administracions després que el govern espanyol hagi denegat el confinament total de la conca d'Òdena. Vista la situació que viu la zona, l'alcalde ha demanat fer un test ràpid als 70.000 veïns de la conca. "Que posin tots els mitjans perquè sapiguem quanta gent s'ha contagiat i protegir els ciutadans", ha dit Castells atesa l'alta mortalitat a la zona. L'alcalde ha criticat la "poca alçada de mires" del govern espanyol.

Castells ha criticat, també, que encara no s’hagi aprovat l’autorització perquè els entre 8.000 i 9.000 professionals que no poden acudir a les seves feines fora de la conca puguin cobrar la baixa. "Demano responsabilitat a les administracions, els veïns estan complint amb el confinament. El que demano és que si la situació és tan greu posin recursos i personal, que reforcin residències, i ens ajudin", ha lamentat. També ha demanat un reforç de professionals i de material per poder atendre tots els casos.