El govern espanyol anuncia un bo social per a la calefacció i eliminarà impostos per abaratir la factura de la llum

El govern espanyol està decidit a dur a terme una reforma estructural del sector energètic espanyol perquè el considera antiquat i perquè creu que aquesta és una de les causes de l'actual escalada del preu de la llum. Per mirar de pal·liar els efectes d'aquest encariment, la mesura més immediata que ha anunciat aquest dimecres la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, és la creació d'un nou bo social per pagar la calefacció que ja es podrà sol·licitar per a aquest hivern.

Ribera s'ha compromès a millorar l'accés a l'actual bo social que ja existeix per ajudar les famílies vulnerables o amb característiques especials, com ara famílies nombroses, a pagar la factura de l'electricitat. Però, a més, ha anunciat l'impuls d'aquest nou bo específic per a la calefacció. Segons Ribera, és indispensable "donar continuïtat" al bo social, però també cal facilitar-hi l'accés, perquè cal recordar que hi ha un gran nombre de sol·licituds que s'han denegat a famílies necessitades. Ha assegurat que s'incrementaran els límits per accedir als drets de descompte i es tindrà en compte la protecció a la infància.

Com abaratir la factura de la llum?

Eliminar l'impost a la generació

Una altra de les mesures més immediates que ha anunciat el govern espanyol és l'eliminació de l'impost del 7% a la generació amb l'objectiu d'abaratir la factura final. L'impost a la generació el va crear el Partit Popular el 2012, el mateix partit que aquesta setmana ha posat sobre la taula l'opció d'eliminar aquest recàrrec amb l'objectiu d'abaratir al voltant d'un 3% la factura final. Aquest impost va ser creat expressament per mirar de reduir el dèficit tarifari i aporta, segons els càlculs del PP, uns 1.700 milions d'euros a l'Hisenda espanyola cada any. Oficialment s'anomena "impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica" i grava les activitats de producció i incorporació al sistema elèctric d'energia, sigui quina sigui la seva font i règim de producció.

Aquest tribut ha sigut polèmic i les mateixes elèctriques l'han recorregut als tribunals. Aquest estiu el Tribunal Constitucional el va acabar avalant malgrat que el Tribunal Suprem dubtava de la seva constitucionalitat. El recurs el va presentar Iberdrola, que considerava que es donava un cas de doble imposició perquè podria entendre's com una altra forma d'impost a l'activitat econòmica, ja que grava de la mateixa manera qualsevol tipus de producció elèctrica sense tenir en compte la font energètica.

Tornar a impulsar les renovables i la negociació bilateral

La ministra Ribera ha recordat que de tot el que paguen els petits consumidors només el 28% es correspon al consum elèctric, mentre que per als grans consumidors correspon a un 50% de la factura. Per a la ministra Ribera, la clau de volta és reformar el conjunt del mercat elèctric, però per fer-ho ha reconegut que cal un debat complex i difícil d'abordar.

Per això, ha anunciat un "pla de xoc" que passa per tornar a impulsar les renovables que es van desincentivar i que, de fet, han provocat que Espanya estigui sota el risc de pagar més de 10.000 milions d'euros en litigis amb inversors internacionals que estan pendents de resolució. A Espanya la factura és d'uns 5.000 milions. Però també per reincentivar les renovables la ministra ha anunciat que s'estimularà la negociació bilateral que permeti pactar els preus amb anticipació i no a diari com passa actualment.

També s'ha compromès a prendre mesures perquè la factura de la llum sigui més clara i per facilitar que els consumidors contractin una potència més adequada al seu consum real i no com passa a l'actualitat. Per últim, la ministra Ribera també s'ha compromès a regular l'autoconsum i l'emmagatzematge per deixar de penalitzar-lo i mirar d'estimular-lo, a més de permetre'n la col·laboració.