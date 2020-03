El govern espanyol estudia mesures de confinament més dures i espera instruccions de Sanitat

"Tots els ministeris treballem anticipadament totes les mesures", ha manifestat la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero. La Moncloa observa l'evolució sanitària del coronavirus i, en paral·lel, estudia escenaris de confinament més durs en previsió que Sanitat reclami més restriccions. Montero ha deixat clar després del consell de ministres extraordinari d'aquest divendres que tots els departaments de l'executiu han bolcat la seva dedicació a la crisi del Covid-19 i que estan a disposició del que considerin les autoritats sanitàries. Altres països estan decretant suspensions de l'activitat productiva i a l'Estat diverses comunitats autònomes i formacions polítiques així ho demanen, però de moment el govern espanyol manté que les mesures adoptades a Espanya són de les més "dràstiques" i, per ara, suficients.

Montero ha recordat que la situació actual indica generalment a la ciutadania que "pràcticament no es mogui" i que limita la capacitat de mobilitat a les "activitats imprescindibles". En aquest sentit, ha destacat la necessitat que s'apliquin amb "rigor", però ha obert la porta a la possibilitat que es restringeixi encara més l'activitat. De fet, ha reconegut que els ministeris treballen amb escenaris d'activitat econòmica encara més reduïda. "Si s'aprova, així es comunicarà. És important que tots els ministeris estiguin preparats", ha remarcat.

El ministre ha descartat permetre a les criatures sortir a passejar mentre duri el confinament, com sí que passa en països com França i Portugal. Durant la roda de premsa posterior al consell de ministres ha insistit que "la infància és un vector important de transmissió del virus", i que se'ls "ha recomanat que s'estiguin a casa". "Sabem que altera la quotidianitat de la vida, però si no penséssim que és absolutament necessari no ho demanaríem", ha dit. I ha recordat que el nivell d'avaluació de les mesures és diari, però que de moment cal complir aquesta restricció.

Illa: els tests defectuosos no influeixen en l'evolució de l'epidèmia

Aquest diumenge alguns presidents autonòmics insistiran en el confinament total en la tercera reunió que mantindran per videoconferència amb Sánchez. Una de les seves reivindicacions també és la urgent arribada de material sanitari a les comunitats, el repartiment del qual es comunicarà diàriament, segons ha anunciat el ministre, Salvador Illa. El titular de Sanitat també ha reconegut en la roda de premsa que els 650.000 tests ràpids que es van comprar a la Xina el cap de setmana passat no serviran, després que s'hagi detectat que 8.000 que s'havien de destinar a la Comunitat de Madrid no eren eficaços. Un lot de 50.000 més que ja havia arribat a Espanya no s'ha arribat a distribuir i se substituiran tots –els 650.000– per una nova remesa. Preguntat per si aquest imprevist afectarà l'evolució de l'epidèmia, Illa ha assegurat que no.

L'arribada de 5,5 milions de tests nous anunciats recentment pel ministre ja no estaran afectats per l'enviament defectuós, tal com ha informat la Moncloa, que de totes maneres confia en els fabricants xinesos. Es tracta d'un "mercat ferotge", ha reiterat Montero aquest divendres, fet que dificulta l'adquisició ràpida del material. Illa ha augmentat de nou la inversió en eines sanitàries a la Xina i, si bé dimecres va anunciar que hi destinava de 432 milions d'euros, ara ja en són 578.