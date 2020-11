El govern espanyol dona llum verda al decret que restringeix la publicitat de les apostes

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts el reial decret que restringeix la publicitat d'apostes esportives: només es podran veure i sentir anuncis sobre jocs d'atzar a partir de la una de la nit i fins a les cinc. L'endemà que la norma es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), ja no es podran signar més contractes que vulnerin les prohibicions. Es tracta d'una mesura que el ministre de Consum, Alberto Garzón, ja havia anunciat el mes de febrer passat, però no s'ha aprovat fins ara. Televisions, ràdios, mitjans de comunicació i xarxes socials ja no podran mostrar-ne missatges publicitaris, excepte durant les quatre hores de matinada i sense estimular la pràctica "compulsiva" del joc.

"L'objectiu és protegir la salut pública i els col·lectius més vulnerables: les persones menors d'edat, els joves i les persones que tenen conductes patològiques que es desencadenen a causa de l'ús intensiu d'aquesta pràctica", ha subratllat Garzón en la roda de premsa posterior al consell de ministres que ha donat llum verda al decret. En els últims quatre anys les inversions s'han triplicat i han generat un augment del consum del joc entre joves de 18 a 25 anys. El 2017, el 28% dels nous jugadors formaven part d'aquesta franja d'edat. Dos anys després, el 2019, la xifra s'ha incrementat dotze punts i se situa en el 40%, ha informat el ministeri de Consum.

Prohibides a les equipacions esportives

A partir d'ara els clubs esportius no podran portar a la indumentària noms de cases d'apostes, i futbolistes, periodistes i persones amb notorietat pública no podran participar en anuncis que promoguin el joc. Garzón ha explicat que l'aparició d'aquests personatges als mitjans exerceix un "rol d'influència enorme" que estimula el joc i, en conseqüència, una posterior addicció. Una altra mesura destacada del nou decret és la prohibició dels bons de captació, que és la concessió d'una quantitat de diners per part dels operadors perquè els usuaris s'iniciïn en aquest món.

La publicitat a internet desapareixerà dels mitjans de comunicació i quedarà limitada a les empreses del joc. Però a les xarxes socials, des dels seus perfils només podran emetre missatges publicitaris als seus seguidors i plataformes com YouTube només podran posar aquests anuncis entre la una i les cinc de la matinada. La publicitat per correu postal queda prohibida i via correu electrònic només es podrà emetre amb el consentiment de la persona interessada, en cap cas quan el receptor hagi desenvolupat comportaments de risc.

Terminis per a la prohibició definitiva

A curt termini es continuaran veient els anuncis sobre el joc que responguin a contractes que ja estaven firmats abans de l'aprovació del decret. Encara que els convenis entre clubs i operadors s'hagin signat per més temps, s'extingiran coincidint amb el final de la temporada esportiva. La gran majoria de contractes no es podran mantenir més enllà del 30 d'agost del 2021, però hi ha algunes excepcions: la prohibició dels bons promocionals o la regulació de la publicitat a internet entrarà en vigor l'1 de maig del 2021 i les campanyes publicitàries amb famosos no es podran emetre més enllà de l'1 d'abril del 2021.

"La norma permet als operadors i les empreses tenir un temps suficient per adaptar les relacions comercials i garantir-ne la viabilitat econòmica", ha argumentat Garzón en roda de premsa. La normativa afecta especialment el futbol i complica l'estabilitat econòmica d'alguns clubs, que van rebre una carta del ministeri de Consum fa uns dies en què els advertia de la imminent aprovació del decret.