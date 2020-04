El govern espanyol suspèn les obres que interfereixin altres activitats per evitar el contacte personal

El ministeri de Sanitat, màxima autoritat en la gestió del coronavirus, ha publicat una ordre al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) en la qual suspèn la realització d'obres que interfereixin l'activitat que s'estigui desenvolupant a l'edifici. "En els supòsits en què a l'immoble s'hi trobin persones no relacionades amb l'activitat d'execució de l'obra i que per la seva ubicació o necessitats de circulació, causa de residència, treball o d'altres, puguin tenir una interferència amb el moviment de treballadors o trasllat de materials", diu el text publicat.

Així, queden exceptuades les obres que no obstaculitzin altres activitats o que sigui obres noves. "La restricció no afecta a aquelles obres en què no es produeixi la interferència i les que puguin ser sectoritzades o separades dins l'immoble al qual afectin", consta en el redactat de l'ordre ministerial. A més, també es permeten aquelles "obres puntuals" que tinguin lloc amb l'objectiu de fer "reparacions urgents d'instal·lacions, avaries, així com tasques de vigilància".

Aquest dilluns acaba la hibernació econòmica, tal com s'ha conegut el període de quinze dies en què es va paralitzar l'activitat no essencial. Un dels sectors afectats va ser el de la construcció, que ara hauria de tornar a la feina, però amb aquesta mesura d'última hora deixa en l'aire la reincorporació de bona part d'aquest sector. L'executiu considera que les obres que tinguin lloc a edificis on es desenvolupin activitats pot facilitar la coincidència de persones en espais comuns i així propiciar més contagis de covid-19.