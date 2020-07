El Govern confina les residències de gent gran de l'Hospitalet, Cornellà i Sitges

El repunt en el nombre de casos en uns quants indrets de Catalunya i l'aparició de nous brots de covid-19 han empès el Govern a confinar les residències de gent gran de tres municipis de la regió metropolitana sud, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà i Sitges. Una mesura que se suma a la que ja s'aplicava des del cap de setmana a Lleida i l'Alt Pirineu-Aran. D'aquesta manera, als geriàtrics i centres de dia d'aquestes localitats no hi pot haver cap nou ingrés ni sortida dels residents, ni tampoc hi pot haver visites de familiars. La notificació es va fer diumenge a la nit, tal com va avançar Eldiario.es i ha confirmat l'ARA.

"Es tracta de protegir els més vulnerables", va anunciar el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, des de Lleida, just després d'aplicar aquestes restriccions davant la situació que afectava el Segrià. Ara aquesta protecció per als més grans s'estén a un municipi com l'Hospitalet, que presenta més de 300 positius i que en pocs dies ha vist com augmentava ràpidament el nombre de contagis amb diferents brots en barris com el de la Torrassa. Un exemple és el de la residència la Torrassa de l'Hospitalet, on després de detectar el positiu d'un treballador es van fer proves a la resta de treballadors i a tots els residents. Es van diagnosticar vuit casos –tots asimptomàtics– entre els 54 usuaris del geriàtric, cinc dels quals tornaven a ser positius després d'haver superat el covid-19 l'abril passat. Cap d'ells havia estat en contacte amb el treballador infectat i cinc havien fet sortides a l'entorn del barri amb les famílies. Per això, la residència ja va anticipar mesures i va suspendre tant les sortides com les visites de familiars, una mesura que ara s'ha estès a tota la ciutat.

Diferents centres tant de Sitges com de Cornellà també han hagut de restringir l'entrada de personal i evitar la mobilitat tant dels residents com dels familiars. En uns altres llocs de Catalunya, els geriàtrics també adopten mesures extremes de precaució tot i que, de moment, no hi ha confinaments. És el cas de la residència Lepant de Barcelona, que limita les visites a la terrassa del centre –sense que ningú extern pugui accedir a l'interior del recinte–, sempre concertades amb cita prèvia i amb un màxim de tres persones per visita.

Ahir, Salut va avançar a l'ARA que els tancaments de visites no es farien de manera generalitzada però el departament no descarta "cap opció" si la situació empitjora. De moment, la patronal del sector i Govern treballen plegats des d'ahir per establir quines mesures internes han de prendre els centres, un document de mesures que es podria fer públic aquest mateix dimarts.

La situació de l'Hospitalet és "complicada"

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha admès que la situació a l'Hospitalet de Llobregat és "complicada" i que el Procicat es reuneix aquesta tarda per decidir si pren mesures més restrictives. Faran una roda de premsa la consellera de Salut, Alba Vergés; el conseller d'Interior, Miquel Buch, i l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín.

Sobre rastrejadors, Budó ha dit que Salut està mirant si calen augmentar-los i que quan tinguin una resposta ho explicaran. "S'està avaluant quines són les necessitats dels equips de rastreig, i quan tinguem les xifres més clares i el departament de Salut ho tingui dimensionat, ho direm", ha dit la portaveu. Ha assegurat que hi ha uns equips de rastreig que donen suport a la primària, que estan formats per epidemiòlegs, i que en paral·lel hi ha uns 200 efectius que corresponen a Ferrovial en un call center per fer seguiment telefònic dels positius. "Mentre no es rescindeixi el contracte, seguiran prestant el servei", ha dit Budó, ja que fa setmanes que Salut va anunciar que estudiava revertir aquesta contractació de 17 milions d'euros.