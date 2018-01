Un guia virtual per a persones amb discapacitat

El Joel -nom fictici- surt cada dia de casa per anar a treballar a un centre especial de treball (CET) pròxim a Barcelona. Hi arriba gràcies a la combinació de dos transports públics, i normalment l’acompanya una persona perquè no es despisti de la ruta. Aquesta rutina o similars són les que segueixen centenars de persones amb discapacitat a Catalunya. Aviat, però, la prova pilot d’una aplicació per a smartphones pot contribuir a garantir més autonomia a les persones amb discapacitat i a fer que puguin fer els seus trajectes soles però monitoritzades a distància per tota la xarxa de transport públic integrat.

L’aplicació APP&Town ja funciona a Mont-real, al Quebec, on serveix perquè moltes persones puguin fer els seus desplaçaments autònomament cada dia amb la tranquil·litat que saltarà l’alerta si es desvien del seu trajecte marcat prèviament al telèfon. El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat en va conèixer el funcionament al Canadà en un viatge fa uns mesos i ara prepara una prova pilot per provar el funcionament d’aquesta mateixa eina a la xarxa de transport públic catalana a partir de l’any que ve. Segons ha pogut saber l’ARA, l’assaig es farà amb uns primers cinquanta usuaris que viatgen per qualsevol de les corones que gestiona l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i que ho fan amb el bitllet bonificat en un 80% del preu.

Aquests primers viatgers podran descarregar-se l’aplicació al telèfon mòbil i introduir-hi la ruta diària que fan per anar de casa al centre de treball o a qualsevol altre lloc on es desplacin amb assiduïtat. L’aplicació emmagatzemarà aquest recorregut i podrà fer un seguiment gràcies a la geolocalització del trajecte de l’usuari -quan puja a l’autobús, quan agafa el metro o a quina estació baixa-. Un equip de monitoratge s’encarregarà de fer-ne la supervisió i d’alertar el personal si detecta que la persona s’ha desorientat, no ha baixat a la parada que li tocava o s’ha confós de línia. L’equip que supervisarà aquesta prova podrà alertar el personal de l’estació o bé el maquinista o conductor que hi ha una persona que hauria de ser reconduïda a la seva ruta correcta.

La primera prova pilot ha de servir per estudiar solucions quan es detecti que aquesta persona s’ha perdut o desviat del recorregut marcat, però també per identificar aquelles zones fosques de la xarxa on es podria perdre el senyal de GPS que hauran de seguir constantment des del centre de monitoratge.

Implicació de les entitats

El departament de Territori ultima el disseny de la prova pilot i les pròximes setmanes crearà una comissió en què participaran no només els operadors dels diferents mitjans de transport de la xarxa -com TMB i Ferrocarrils de la Generalitat- sinó també les entitats socials que representen el col·lectiu de persones amb discapacitat psíquica. Ells hauran d’avaluar el funcionament del pla i fer propostes per adaptar-lo a la realitat de Catalunya.

Els seus impulsors confien que el 2018 sigui l’any de fer l’assaig i treure’n prou coneixement per poder universalitzar l’apli a tots els usuaris a qui pugui ser útil a partir del 2019. La seva posada en marxa contribuiria a millorar el transport públic en termes d’inclusió i adaptar-lo a les necessitats de tots els ciutadans.