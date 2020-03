Així es preparen els hospitals catalans per fer front a l'allau de pacients per Covid-19

"El nou coronavirus probablement es quedarà però l’objectiu ara és que els casos vagin apareixent de manera progressiva per evitar col·lapsar el sistema sanitari". Aquest és l’escenari, com explica la cap d'epidemiologia i medicina preventiva de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Magda Campins, amb què treballen els hospitals catalans que ja tenen a punt plans de contingència per fer front a una possible allau de casos de Covid-19 si l’expansió del virus –a Catalunya el nombre de contagiats ja supera el centenar– continua a aquest ritme. El cap de medicina preventiva de l’Hospital Clínic, Antoni Trilla, reconeix que tot i que a Catalunya ens trobem en un moment "d’acceleració", a diferència de Madrid o Vitòria encara no hi ha una situació de "transmissió comunitària sostinguda", si bé els hospitals ja es preparen per al pitjor escenari perquè la situació és incerta i canvia dia a dia. "El pic arribarà segur però l’objectiu és que la corba de creixement de casos s’allargui el màxim possible en el temps per reduir la pressió assistencial dels casos més greus sobre el sistema sanitari", argumenta Trilla. És a dir, que el sistema no es col·lapsi, perquè a l’epidèmia de coronavirus se li ha de sumar l’activitat ordinària dels centres.

Mesures poblacionals

Tot i que a Catalunya encara no s’ha arribat a la situació de Madrid i Vitòria, que ha obligat a prendre mesures dràstiques com el tancament d’escoles, és un escenari que no es descarta en els pròxims dies. "Si la progressió del virus és la que és, probablement no queden gaires dies perquè les autoritats sanitàries decretin mesures més dràstiques", admet Magda Campins, que explica que la detecció precoç de casos, la quarantena dels contactes de contagiats i la suspensió d’esdeveniments públics a gran escala són algunes de les mesures poblacionals que poden ajudar a alentir l’expansió del virus. "I unes altres que encara no s’han dit, com evitar anar a llocs molt massificats com poden ser les grans superfícies", diu Campins, que considera que les mesures de contenció han de ser molt estrictes. "Hi comença a haver molts contactes i això és una bomba de rellotgeria", afegeix. El també epidemiòleg Antoni Trilla apunta que les mesures de contenció més dràstiques s’han d’aplicar en el moment adequat perquè són decisions "complicades" que, tant per motius econòmics com socials, no es poden allargar gaire en el temps. "No és fàcil dir que tots els nens se'n vagin a casa o que no es pot sortir de Barcelona. No són mesures senzilles d’implementar i si es prendran aquesta setmana o la que ve dependrà de la velocitat de creixement dels casos", argumenta.

Cirurgies no urgents

Els plans de contingència de l’Hospital de la Vall d’Hebron i el Clínic inclouen, com ja han fet els centres de Madrid, la desprogramació, en cas que sigui necessari, de les cirurgies no urgents, com poden ser les operacions de cataractes, hèrnies, pròtesis de genoll i cirurgia maxilofacial, així com intentar evitar l’ingrés de patologies lleus. "El que s’ha d’intentar és preservar els llits d’hospitalització i de l'UCI per als pacients greus i tot el que sigui intervencions no greus es deixarà d’ingressar", explica Campins. Tot i l’excepcionalitat d’una epidèmia, l’activitat ordinària no s’atura. A l’hospital continuaran arribant pacients amb infart, amb càncer o per accidents de trànsit. "Hem d’atendre tothom, només faltaria, però ens hem d’organitzar i la gent ha d’entendre que haurem de fer tots un sacrifici i, si una operació no és urgent, potser no l’operaran d’aquí a tres mesos sinó d’aquí a sis", indica Trilla, que afegeix que l’augment de la llista d’espera és "el menor mal possible". De moment no es preveu la possibilitat de suspendre visites programades o proves diagnòstiques, però a l'Hospital Germans Trias, per exemple, estan revistant les agendes de consultes externes per veure quines visites es podrien solucionar telefònicament per reduir així la pressió assistencial.

Professionals sanitaris

Ja hi ha a tot Catalunya 300 professionals mèdics en aïllament domiciliari a causa del Covid-19. Preveient que hi pugui haver més baixes, també s’està avaluant quins professionals podrien donar suport a l'UCI o atendre pacients si hi ha metges malalts. "Hem de preservar i cuidar molt els professionals sanitaris", assenyala Antoni Trilla. Al Clínic, per exemple, es treballa en equips molt compartimentats per reduir el risc de contagi entre personal sanitari. Són equips que no comparteixen espais o torns perquè si un es posa malalt es pugui fer ràpidament l’estudi de contactes i un equip pugui suplir l’altre. També es preveu la possibilitat d’incorporar altres professionals sanitaris o que algunes especialitats puguin assumir noves funcions. "Si hi hagués moltes baixes de personal durant l’epidèmia, sota determinades condicions i cobertura legal, es podrien incorporar metges a punt d’acabar la carrera o metges jubilats per fer tasques no essencials i de suport que permetin alliberar professionals en actiu", explica Trilla, que confia que no s’arribi a aquest extrem.

Plantes d’hospitalització

En el cas de la Vall Hebron, si hi ha una allau de pacients ja s’ha previst ocupar primer les plantes de malalties infeccioses i, si s’omplen, utilitzar les de cirurgia i les de traumatologia per ingressar els pacients de Covid-19. "El que sí que s’evitarà és posar aquests pacients en plantes on hi hagi malalts crònics, immunodeprimits o amb comorbiditat", explica Campins, que afegeix que a l’hospital maternoinfantil es preveu un escenari molt més lleu. "On podem fer més espai és a les plantes quirúrgiques perquè la suspensió de la cirurgia no urgent és el coixí més gran que tenim", afegeix aquesta epidemiòloga. L’atenció de la patologia greu es continuarà garantint com fins ara i s’intentarà no moure aquests pacients de les seves plantes.

En uns altres països s’han posat a disposició de la sanitat pública llits de la privada. "Si hi ha molta pressió ens hem d’ajudar tots i els centres privats han d'assumir una part de la feina que nosaltres haurem de deixar de fer", diu Trilla.

Unitats de cures intensives (UCI)

El que més preocupa als centres, i és on s’estan concentrant esforços, és poder disposar de prou llits a les unitats de cures intensives per als pacient greus de Covid-19. "Al Clínic ja tenim una unitat d’aïllament preparada, i que ja té pacients, però la previsió és que s’hi afegeixi una segona i fins i tot tercera unitat de cures intensives si el nombre de malalts augmenta", explica Antoni Trilla. A la Vall Hebron ja han previst sumar-hi també l'UCI de traumatologia. A l’Hospital Germans Trias i Pujol estan fent plans per incrementar, si fa falta, l’obertura de llits de semicrítics amb necessitats de respiració no invasiva així com de llits de crítics. "Estem estudiant diferents graduacions d’obertura de llits per garantir, per exemple, que el nombre de respiradors sigui suficient per atendre les necessitats d’intubació dels pacients crítics", diu el gerent de l'hospital, Jordi Ara.

Limitació de les visites

L'increment imminent de contagis de coronavirus que s'espera que visqui Catalunya en els pròxims dies ha obligat els centres sanitaris a extremar les precaucions. Segons ha pogut saber l'ARA, hospitals com la Vall d'Hebron de Barcelona, el Germans Trias i Pujol de Badalona i el Doctor Trueta de Girona han recomanat als familiars dels pacients ingressats, ja siguin en unitats de cures intensives de crítics o semicrítics o hospitalitzats per patologies agudes, que limitin la presència a les instal·lacions i que només accedeixi un familiar per habitació. L'objectiu és blindar els professionals sanitaris i minimitzar el risc que el virus hi circuli sense control i que els hospitals es converteixin en un focus de transmissió de la infecció.

Entre els hospitals que ja estan restringint les visites de manera preventiva a totes les seves instal·lacions hi ha l'Hospital de la Vall d'Hebron, l'Hospital Clínic, l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Hospital del Mar, l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta i l'Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.

651x366 Un cartell a l'Hospital Vall d'Hebron Un cartell a l'Hospital Vall d'Hebron

Si bé el departament de Salut considera adequada la restricció, es desentén de l'aplicació i assegura que no s'ha enviat cap instrucció. "[La decisió] Forma part de l'autonomia de gestió de cada centre", han apuntat fonts governamentals. Amb tot, els centres consultats per l'ARA afirmen que "s'estan seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries" i que tots els hospitals mantenen una comunicació constant.

Comunicació telemàtica i suport psicològic

Un altre escenari en què estan treballant a l’Hospital Germans Trias i Pujol és com comunicar-se amb els familiars dels contagiats per Covid-19 que, en els casos més greus, són majoritàriament gent gran que acostuma a anar a l’hospital acompanyada de fills o uns altres familiars. Però en aquests casos els familiars, com que són contactes, han d’estar confinats en quarantena a casa. Ara mateix la comunicació amb els familiars es fa mitjançant una línia de telèfon segura, però preveient l’increment de casos s’està estudiant la possibilitat que la comunicació sigui telemàtica. "Aquests pacients tenen una bona part de la família confinada i no poden rebre visites, i estem treballant també en el suport psicològic perquè és molt dur ser en un box petit aïllat", reconeix Jordi Ara.

Responsabilitat individual

Les autoritats sanitàries també fan una crida a la responsabilitat ciutadana. "Si la situació empitjora i hi ha molts casos, una part fonamental serà que la gent tingui prou seny per quedar-se a casa i anar als serveis sanitaris només quan sigui necessari", avisa Antoni Trilla. També es preveu utilitzar tots els dispositius a l’abast del ciutadà. A l’Hospital Germans Trias i Pujol estan treballant el lligam amb l’atenció primària per atendre els casos lleus així com l’hospitalització a domicili per alliberar llits. A l’Hospital Clínic es treballa globalment amb l’atenció primària i els centres associats a l’hospital i ja hi ha dispositius preparats per assumir la quantitat extra de malalts que hi pugui haver. També s’està a l’espera de disposar d’un dispositiu on puguin anar els pacients lleus de Covid-19 que podrien fer ingrés domiciliari però que ara no poden anar a casa seva ja sigui perquè no compleix els criteris o perquè són turistes, per exemple.

Tot i que encara no s’han aplicat, perquè no ha sigut necessari, els hospitals fa una setmana que treballen en aquests plans de contingència que, en el cas de la Vall Hebron, s’ha presentat aquest dimarts davant el comitè de direcció per a la seva aprovació. Els plans de contingència es van adaptant segons com evoluciona la situació diàriament. "Ningú no té una bola de vidre però millor tenir plans de contingència preparats així com la logística de mascaretes, fàrmacs i plans de protecció perquè l’escenari és dinàmic i la nostra obligació és adaptar-nos-hi", diu Jordi Ara.

Ara mateix ni a la Vall Hebron ni als Germans Trias hi ha un augment de la pressió assistencial però sí que han percebut un increment a urgències de pacients amb pneumònies, que s’han de quedar retinguts fins que es comprovi si tenen Covid-19 o no.