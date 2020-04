Un hotel per als malalts que veuen el final del túnel

Si no fos perquè un conserge amb mascareta obre la porta, res fa sospitar que l’Hotel Ciutat de Martorell hagi canviat turistes per pacients que tenen a tocar deixar enrere el covid-19. A tot Catalunya la conselleria ha obert una vintena d’aquests hotels salut amb l’objectiu de descongestionar els saturadíssims hospitals de malalts que estan prou bé per rebre l'alta, sense símptomes i bon pronòstic, però que si tornen a casa no poden mantenir l’aïllament indispensable per no encomanar el coronavirus o conviuen amb persones que són població de risc.

Antonio Morcillo, 68 anys i veí d'aquesta localitat del Baix Llobregat, va arribar a l'hotel dimecres, després d’haver ingressat a l’hospital de Martorell el 29 de març, i confia que “dimarts o dimecres” de la setmana vinent li donin l’alta. Es troba bé i l’oxigen el té “al 98%, gairebé al màxim”, explica, en pijama d’estiu i abocat a la finestra, des d'on aprofita el sol del matí i gaudeix de l'inusual silenci que regna per la sempre transitada antiga N-II, on hi ha aquest hotel.

Fa bona cara i té prou bon ànim després d'haver estat "justet", i confessa que el pitjor de tot és no poder veure la dona ni la filla, les dues població vulnerable. “Llegeixo i camino molt. Ja porto 15.000 passes”, relata. "Ves què hem de fer, si no?", pregunta de manera retòrica, acompanyat del gest d'estar lligat amb unes manilles imaginàries per deixar entendre el seu sentiment de captiu.

651x366 Dos pacients aïllats prenent el sol en les habitacions de l'hotel, mentre un d'ells rep una visita d'un conegut des del carrer / XAVIER BERTRAL Dos pacients aïllats prenent el sol en les habitacions de l'hotel, mentre un d'ells rep una visita d'un conegut des del carrer / XAVIER BERTRAL

Morcillo és un dels 28 pacients ingressats en aquest hotel reconvertit a correcuita en hospital, en una feina titànica que va mobilitzar l’Ajuntament i el CAP de Martorell, el departament de Salut i el mateix hotel. L'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell està al màxim de la seva capacitat, amb tots els llits reservats per a pacients de covid-19, a excepció del reducte que queda per a la planta de maternitat.

En aquest hotel salut a cada torn treballen quatre infermeres, un metge, una auxiliar d’infermeria i dos administratius, explica Ana Oliver, la directora del servei. Han calgut algunes reformes, que han anat en detriment de la calidesa de l’ambient i en favor de la practicitat. S’han retirat quadres i plantes, i les moquetes dels passadissos de les plantes posteriors s’han tapat amb plàstics. També darrere d'un plàstic es resguarda l'encarregat de la seguretat de l'establiment, que ha ocupat l'antiga recepció. És el que té el coronavirus, que vol superfícies llises i fàcils de netejar: marxen els materials porosos on el virus pot quedar enganxat, queden el plàstic, l'alumini i la fusta, que amb un cop de drap queden lliures d'infecció.

651x366 Les moquetes dels passadissos de les habitacions s'han tapat amb plàstics per evitar la transmissió del coronavirus / XAVIER BERTRAL Les moquetes dels passadissos de les habitacions s'han tapat amb plàstics per evitar la transmissió del coronavirus / XAVIER BERTRAL

La neteja corre a càrrec de personal de l’establiment, que, com la resta de treballadors, van protegits amb l'uniforme anticoronavirus: guants de làtex i mascareta. Els menjars i la neteja, però, s’han externalitzat, perquè es va descartar reutilitzar els canals habituals de l'hotel, que va tancar amb el decret de l'estat d'alarma. “Tots els coberts són de material rebutjable i els llençols i la roba dels pacients es posen en unes bosses especials que ningú manipula i s'envien a la bugaderia hospitalària”, detalla la doctora Sònia Miravet, directora del CAP Buenos Aires de Martorell, que ara combina la feina a l'ambulatori amb la de l'hotel salut. Miravet diu que és vital que l'atenció primària tingui la potestat de detectar i tractar els pacients que els arriben en la primera fase de la malaltia, perquè aquesta medicalització precoç ajudarà també que es buidin els hospitals de pacients lleus. Fins ara tots els pacients ingressats als hotels reconvertits es deriven dels hospitals i no dels ambulatoris.

La derivació dels pacients es basa en criteris mèdics, però també que siguin persones "autònomes", subratlla Oliver, perquè a l'hotel seran els responsables de fer-se la higiene personal i de tenir l’habitació neta, tot i que sempre hi ha el suport de les netejadores professionals. Com que no tenen símptomes, els malalts no requereixen d’una atenció presencial constant, cosa que obligaria el personal mèdic a entrar i sortir contínuament i, per tant, fer servir bates, guants i ulleres de protecció. Els pacients tenen línia telefònica directa amb el personal. Si no passa res, el control mèdic es fa pel mòbil, dos cops al dia, i tot queda registrat a l’historial de cada pacient: la pressió arterial, la saturació d'oxigen, la temperatura. “Fem de cambreres, d’infermeres, però sobretot de suport psicològic, perquè estan molt sols i busquen atenció”, explica Núria Martínez, infermera d’Abrera.

651x366 Una infermera creuant el passadís de l'hotel reconvertit en hospital / XAVIER BERTRAL Una infermera creuant el passadís de l'hotel reconvertit en hospital / XAVIER BERTRAL

Per a avui s’esperen set nous ingressos, i demà dos més. En total, 37 pacients. "Plena ocupació a la planta", diu Oliver, que no descarta obrir-ne una altra si el mètode funciona i s'encadenen les altes amb nous ingressos. Es preveu que el primer pacient surti dilluns, i dimarts un altre. "Els haurem d'aplaudir", diuen entre rialles infermeres i auxiliars, a la porta de l'hotel, en un breu descans. A dins hi ha un pacient per habitació, i es preveu que en dues d'elles aviat coincideixin dos matrimonis que no poden tornar a casa per la dificultat en la logística familiar.

Al vestíbul, un immaculat llençol blanc tapa un enorme sofà. És la improvisada recepció d’ingressos, on els pacients signen el document “de normes”, diu la doctora Judit Cañís Olivé, també del CAP de Martorell, que avui està de guàrdia. Les condicions per poder allotjar-se en aquest establiment són tres: no es pot sortir de l'habitació, no es poden rebre visites i cada cop que s'obri la porta a un sanitari s'ha de portar posada la mascareta, el símbol més evident de la pandèmia.