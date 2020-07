Illa admet que no es pot descartar el confinament domiciliari a Lleida

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, admet que, tot i ser previsible, la situació dels brots és preocupant. "Sabem que hi haurà brots, però ho seguim amb preocupació", ha apuntat en una entrevista a Catalunya Ràdio. El ministre ha concretat que des de l'11 de maig hi ha hagut 118 brots al conjunt de l'Estat i que ara n'hi ha 67 d'actius. Els que més preocupen són el del Segrià i el de Galícia, on ja s'han fet confinaments perimetrals. Sobre la possibilitat de decretar nous confinaments domiciliaris, el ministre ha defensat que ara la decisió és de les comunitats autònomes i que, en el cas de Lleida, no es pot descartar. Pel que fa als temporers, ha assegurat que es treballa amb protocols específics i ha dit que no hi va haver falta de control de mobilitat d'aquests treballadors entre províncies.

El ministre ha assegurat que si les coses es fan bé no hi hauria d'haver problemes per fer eleccions al País Basc i a Galícia, però que és decisió de les comunitats autònomes. "De brots n'hi ha i n'hi seguirà havent, ens hi hem d'acostumar. En tenen tots els països, hem d'aprendre a conviure amb el virus", ha defensat. Ha apuntat, això sí, que si hi tornés a haver transmissió comunitària sostinguda no es podria descartar decretar l'estat d'alarma. Ha apuntat que ara el que cal és actuar "sense contemplacions" quan hi ha un brot i que, de moment, no hi ha motius per tornar a confinar la població. El ministre ha dit que la velocitat de creixement de casos és "exponencial", com es veu al Segrià, i que és important detectar els brots molt ràpid per tallar-los "en sec".

Segons el ministre, l'evolució del brot d'Aragó "va pel bon camí" i , de moment, no cal confinament perimetral. "No podem descartar una segona onada, ens estem preparant des de fa setmanes, amb una reserva de productes sanitaris i plans de contingència a les comunitats autònomes", ha assegurat, i ha dit que s'ha reforçat la compra de vacunes per a la grip. Per primer cop –ha apuntat– el reforç de compra s'ha fet des del ministeri.

Ha explicat, també, que hi ha un enfocament comú a la UE per quan hi hagi una vacuna contra el covid per negociar conjuntament amb les companyies i distribuir equitativament les dosis en proporció a la població i les necessitats. Segons el ministre, l'Estat està en un equip amb set països per negociar directament amb les companyies. Ha apuntat que la vacuna podria arribar cap al segon trimestre de l'any que ve. "Tot és amb molta precaució", ha assegurat, però ha fixat l'horitzó en la primavera de l'any que ve.