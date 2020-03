L'impacte del coronavirus, municipi a municipi

L'impacte del covid-19 està repartit per gran part del territori català, tot i que de manera desigual. La Generalitat ha publicat aquest dilluns les primeres dades per municipis, que aporten més detall per a les zones amb menys densitat de població que les publicades dissabte per àrees bàsiques de salut.

Al marge de la Conca d'Òdena i de l'àrea metropolitana de Barcelona, de les quals ja es tenien més detalls, el covid-19 s'ha escampat de manera significativa per diversos municipis de la Noguera, l'Urgell, el Pallars Jussà o la Segarra.

A la Noguera destaquen Balaguer, amb 45 casos, i sobretot Àger, amb 29 casos per a una població de 588 habitants. A l'Urgell, Tàrrega, amb 21 casos, i sobretot la Fuliola, amb 26 casos per a una població de 1.248 habitants. La Pobla de Segur en té 26 casos, i Cervera, 20.

A Osona, després de Vic, Manlleu i Torelló, destaca Sant Hipòlit de Voltregà, amb 21 casos per a una població de 3.484 habitants. A l'Aran, Viella en té 25 casos per a 5.559 habitants. A les Garrigues i al Pallars Jussà no hi ha municipis amb taxes gaire altes, però sí una afectació significativa en conjunt.