Una indisposició del conductor, la principal hipòtesi de la causa de l'accident d'autobús d'Avilés

Els investigadors del sector de trànsit de la Guàrdia Civil treballen amb la hipòtesi que el conductor de l'autobús que ahir va xocar contra el pilar d'un pas elevat a Avilés (Astúries) va patir una indisposició. En l'accident van morir cinc persones. Sis dels quinze ferits continuen hospitalitzats, quatre d'ells en pronòstic reservat. Una d'aquestes persones és el conductor de l'autobús, de 40 anys.

El fet que no es detectessin marques a la carretera que indiquessin que el vehicle hagués frenat bruscament i la trajectòria que va seguir l'autobús abans d'encastar-se contra el pilar són els elements clau que tenen els investigadors per arribar a aquesta conclusió. El vehicle va sortir del carril dret per on circulava, va envair l'esquerre i va acabar emportant-se els cons que delimitaven la zona en obres abans del xoc.

L'autobús –que feia el trajecte entre el municipi costaner de Cudillero i Gijón, amb parada a Avilés– va accidentar-se 65 minuts després de sortir de la parada inicial. Tot i que el punt on es va produir l'accident té una limitació de velocitat de 70 quilòmetres per hora, a causa d'unes obres, les primeres investigacions apunten que el vehicle circulava a una velocitat d'entre 80 i 90 km/h. Malgrat tot, fonts de la investigació consultades per l'agència Efe descarten l'excés de velocitat com a principal causa de l'accident.

Mentrestant, sis dels quinze ferits continuen hospitalitzats, quatre d'ells amb pronòstic reservat. Entre ells hi ha el conductor de l'autobús a qui van traslladar en helicòpter a l'Hospital Universitari Central d'Astúries per les greus ferides que patia. A la unitat de cures intensives del mateix centre hi ha ingressades tres passatgeres més amb diversos traumatismes.