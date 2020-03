L'infectòleg Oriol Mitjà va avisar fa just un mes del que passaria amb el coronavirus

"Aquest és el moment de preparar-se per a una pandèmia per Covid-19. Els brots fora de la Xina apunten que la infecció no es podrà contenir i que ja estem entrant en fase de pandèmia". És el missatge que va escriure l'infectòleg Oriol Mitjà a les xarxes socials el 23 de febrer, avui fa un mes. Des de llavors, Mitjà s'ha convertit en una de les veus que més ha exigit un enduriment de les mesures per fer front al coronavirus i ha encapçalat l'assaig clínic en 3.000 persones que es va iniciar fa una setmana a Catalunya per intentar aturar la propagació del virus.

L'infectòleg de l’Hospital Germans Trias i Pujol es preguntava aquell 23 de febrer si els CAP i els hospitals espanyols estaven "preparats" per a una onada de casos de sospitosos, si les UCI estaven preparades per "als episodis més greus" i si la comunitat estava a punt per a "mesures extraordinàries" com "aïllaments, quarantenes i cancel·lació de reunions". Mitjà recordava la seva predicció aquest matí a través d'una piulada.

Hoy hace 1 mes, y parece que hayan pasado años https://t.co/JckMPLARAh — Oriol Mitja (@oriolmitja) March 23, 2020

Al fil que va publicar ara fa un mes assegurava que "un govern que no es prepara per a la Covid-19 és negligent". I posava els exemples de la Xina i la cancel·lació del Mobile World Congress, que donaven "temps" per actuar: "Les decisions operatives es prenen abans de l'explosió de la crisi, no durant".

Fa una setmana, el científic català va ser molt crític amb la gestió que fa el comitè tècnic espanyol per donar resposta a la crisi i va demanar la dimissió del seu màxim dirigent, Fernando Simón. Sense esmentar-lo directament, Mitjà va apuntar a Simón perquè ha gestionat malament la resposta a la crisi, amb una "reiterada falta d’anticipació" i "incapacitat per predir una epidèmia que era evitable" i que ha causat "una crisi de salut pública sense precedents". "El país és a l’UCI i el metge que ho ha tractat tot ha comès massa errors. Millor canviar de metge mentre encara hi som a temps", va demanar. I acusava Simón de liderar una comunicació "opaca i proteccionista" que "ha impedit la planificació i la preparació" davant la crisi.

La setmana passada el govern espanyol va constituir un comitè científic amb sis experts per afrontar la pandèmia de Covid-19 entre els quals hi ha el cap del servei de medicina preventiva i epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, però no Mitjà, molt crític amb la gestió espanyola de la crisi.