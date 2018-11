Un informe forense confirma que Roger Español va perdre un ull l'1-O per l'impacte d'una pilota de goma

El jutge que investiga les càrregues policials durant l'1-O a Barcelona ja té sobre de la taula l'informe forense sobre les lesions patides per Roger Español, l'home ferit a l'ull a l'escola Ramon Llull. Els pèrits que han analitzat les seves lesions conclouen que el votant va perdre l'ull per l'impacte d'una pilota de goma. Precisament aquest dijous el magistrat ha interrogat quatre escopeters més que van disparar aquests projectils a la zona propera on va caure ferit Español.

Segons l'informe, al qual ha tingut accés l'ARA, les lesions a l'ull d'Español "son compatibles amb un impacte a gran velocitat probablement d'una pilota de goma". Tot i que ni la fiscalia ni cap altre part del cas havia posat en dubte fins ara aquest extrem, dimarts passat l'advocat d'alguns dels escopeters investigats va qüestionar l'origen de la lesió, recordant que en la zona on Español havia resultat ferit s'havien llançat objectes i que els seus clients havien estat "apedregats" pels votants. De fet, els agents interrogats fins ara han defensat de fet l'ús de pilotes de goma l'1-O per l'"odi extrem" que asseguren que demostraven els votants.

Localitzat però no identificat

Les acusacions han aconseguit localitzar a les imatges que tenen del moment dels fets l'agent que va disparar el tret que va impactar en Español però de moment no han aconseguit identificar-lo perquè en els vídeos no es veu el seu número d'identificació. Per això el jutge ha citat a declarar tots els escopeters que estaven a prop del punt on va caure lesionat l'home.

Els quatre primers agents que van declarar dimarts passat van assegurar que havien disparat procurant que la bala rebotés a terra i a una distància de 50 metres, com estableix el protocol, tot i que els pèrits que han analitzat les imatges que té el jutge del cas conclouen que aquesta distància era tan sols de 10 a 15 metres, que algunes armes es van disparar en horitzontal i no apuntat a terra i que el context en el qual es van produir els trets no era de perill pels agents.

Aquest divendres declararà l'inspector que estava al càrrec del dispositiu a l'escola Ramon Llull i que és qui hauria donat l'ordre de disparar pilotes de goma aquell dia.