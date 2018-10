Un nen marroquí de 14 anys, ingressat a l'hospital després de ser apunyalat a la plaça de Catalunya

Un nen marroquí de catorze anys està ingressat a l'Hospital de Sant Pau després d'haver estat apunyalat a l'abdomen per un altre jove a la plaça de Catalunya, segons ha avançat la Cadena SER i han confirmat a l'ARA fonts de l'Ajuntament. L'agressor hauria sigut un altre jove marroquí "que volia robar el mòbil" a la víctima, segons l'emissora. La Guàrdia Urbana i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat han intervingut. Els agressors no han estat identificats i, per tant, no hi ha cap detingut a hores d'ara.