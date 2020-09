Les universitats només garantiran la presencialitat per als alumnes de primer curs i les pràctiques

Les universitats preveuen que el curs 2020-2021 els estudiants alternin les classes presencials i les virtuals en grups estables que siguin rotatius. L'única excepció seran els alumnes de primer curs i les classes pràctiques. El ministre d'Universitats, Manuel Castells, ha assegurat que en aquests dos casos els centres intentaran garantir al màxim la presencialitat per compensar els efectes dels mesos més durs de confinament. Castells ha assegurat que calia garantir un curs amb la màxima normalitat als alumnes que s'estrenen a la universitat i que a la primavera van veure alterat el final del batxillerat i la selectivitat. També ha explicat que cal recuperar les pràctiques universitàries i obrir els laboratoris amb condicions de seguretat després d'haver-les hagut de suspendre pel virus durant l'últim semestre.

El ministeri no ha establert un nombre d'alumnes màxim a les classes i seran els centres qui fixin quants estudiants ha de tenir cada grup "en funció de les dimensions de les aules i del nombre d'alumnes inscrits". Les aules més grans es destinaran als alumnes de primer curs i la resta serviran per les altres classes per on aniran passant de manera rotativa els grups estables d'alumnes que s'estableixin, sempre amb mascareta i garantint la distància de separació entre ells. La previsió és que els centres no prenguin la temperatura als alumnes que assisteixin presencialment a les classes perquè es confia en la responsabilitat dels estudiants per quedar-se a casa si són positius o es troben malament.

Castells ha assegurat que "no hi ha pla B" i que la idea és que el sistema es mantingui durant tot el curs. El ministre descarta que es pugui tornar a una situació de confinament com la que es va viure a la primavera que obligui a suspendre totes les classes perquè no es preveu que es torni a decretar l'estat d'alarma. "El pla B no existeix, és sobreviure a les condicions que ens trobem", ha subratllat el ministre.

El president dels rectors, José Carlos Gómez Villamandos, ha insistit en la necessitat que la universitat sigui el màxim de "presencial" possible, però també ha assenyalat que buscaran fons de finançament per intentar que tots els alumnes comptin amb equips telemàtics.

La desaparició pública del ministre, una "llegenda urbana"

Durant la compareixença, que Castells ha seguit de manera telemàtica, el ministre s'ha referit també a les crítiques que li han fet des dels partits a l'oposició del govern espanyol per la manca d'activitat durant els mesos de pandèmia i l'absència de declaracions als mitjans de comunicació. "És una llegenda urbana", ha dit el ministre, que ha assegurat que la seva única absència es va produir la setmana passada, mentre estava ingressat a l'hospital per una operació a la columna vertebral, i ha parlat d'una "campanya política interessada". També s'ha defensat explicant que després de la fi de l'estat d'alarma ha comparegut dues vegades al Senat i ha contestat diverses preguntes parlamentàries.