Combinar classes presencials i virtuals i ràtios a mida per cada universitat: les propostes de Castells per al nou curs

El ministeri d'Universitats es desmarca del d'Educació i proposa un model diferent de cara al nou curs per evitar la massificació a les aules. Si bé Isabel Celaá ha plantejat que a infantil i primària es formin grups d'entre 15 i 20 alumnes sense distància d'1,5 metres de seguretat fins als 10 anys d'edat, el ministre Manuel Castells proposa en un document orientatiu difós a tots els centres universitaris que cadascun calculi les ràtios d'alumnes que poden acceptar en funció de les matrícules i les instal·lacions. També aposta per combinar classes presencials i online, tot i que demana evitar el desdoblament per no carregar amb més feina el personal docent. L'informe deixa clar que és totalment orientatiu i que les comunitats autònomes són les que tenen les competències, juntament amb les universitats, per establir els protocols en relació amb el coronavirus.

En concret, el ministeri planteja que tots els centres universitaris calculin dos coeficients, un de teòric i un de real, sobre la capacitat de persones que poden acudir presencialment a cada activitat docent. És a dir, un llindar de nombre de persones que poden entrar a cada classe. En cas de superar-se l'aforament, proposa que la classe es faci online. Si el centre té la capacitat tècnica d'emissió de la classe per internet, proposa que uns alumnes hi vagin presencialment i uns altres l'atenguin virtualment, i així anar rotant alumnes però sempre evitant el desdoblament per no carregar de més feina el docent. Ara bé, estableix que això no està subjecte a possibles seminaris o pràctiques de l'assignatura, que si la ràtio és menor poden ser presencials sense problemes.

El que el ministeri destaca és que les normes d'aforament i límits per a les classes presencials hauran de ser clars abans del període de matriculació, perquè l'alumne sàpiga a quin curs s'enfronta. Per calcular les ràtios, és a dir, la capacitat que té una aula, i el nombre de persones que realment s'hi han matriculat per assistir-hi, Castells proposa dividir el nombre de matriculats per l'espai que tenen les instal·lacions calculant 1,5 metres entre els alumnes.

A banda, Castells insta les universitats a tenir un pla de contingència a punt per, si ens trobem en una situació similar a la del març passat per un rebrot, poder passar ràpidament a fer totes les classes online i tancar els centres educatius.