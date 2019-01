La inseguretat es dispara com el problema més greu de la ciutat segons els barcelonins

La inseguretat s'ha disparat com el principal problema de la ciutat segons la percepció dels barcelonins, reflectida en el baròmetre semestral presentat aquest dijous pel tinent d'alcalde Gerardo Pisarello. Un 21% dels ciutadans consideren que és el problema més greu de la ciutat, un percentatge més de tres vegades superior al 6% que tenien aquesta percepció al juny.

L'encaix de Catalunya a Espanya, que al juny era percebut com el problema principal per un 14,2% dels enquestats, passa ara a un tercer lloc, amb un 7,3% dels barcelonins que el consideren la preocupació més important. L'habitatge es manté en el segon lloc, amb un percentatge d'un 12,3%, gairebé idèntic al 12,1% del mes de juny de l'any passat, però que suposa més del doble de persones respecte al 4,8% d'ara fa un any.

L'estudi s'ha fet a partir de 800 entrevistes telefòniques realitzades entre el 27 de novembre i el 5 de desembre. En aquesta ocasió, com que és l'últim baròmetre abans de les eleccions municipals no s'han fet preguntes sobre la intenció de vot. Pisarello ha assegurat que si l'enquesta es fes ara "els resultats serien millors" en relació amb la inseguretat gràcies al dispositiu policial desplegat a Ciutat Vella, i ha atribuït aquesta percepció a l'atemptat de l'any passat, al problema dels narcopisos –"competència dels Mossos", ha puntualitzat–, al canvi de comandament a la policia catalana i a les "campanyes irresponsables d'alguns partits de dretes", entre els quals ha esmentat la candidatura de Manuel Valls. Pisarello no ha fet menció a cap responsabilitat concreta del consistori com a causa principal en l'augment de la preocupació per la inseguretat, llevat que abans de l'operatiu als narcopisos "potser no s'hi havien destinat prou efectius".

El tinent d'alcalde també ha dit que l'entrevista parla de "percepcions", i ha volgut posar l'èmfasi en el fet que la inseguretat no aparegui com la principal preocupació personal dels ciutadans. En efecte, l'atur (15,4%) i l'encaix de Catalunya a Espanya (12,9%) es mantenen per sobre de la inseguretat (8,6%), malgrat que aquest últim indicador s'ha multiplicat per quatre respecte al semestre anterior.