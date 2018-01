Un institut de Santa Coloma espera professor de matemàtiques des de fa quatre mesos

Pares i mares d'alumnes de tercer d'ESO de l'institut Can Peixauet de Santa Coloma de Gramenet denuncien que esperen, des de fa quatre mesos, que arribi un professor de matemàtiques i que, durant aquest temps -amb l'única excepció d'un període de deu dies-, els seus fills i filles no han fet classe de matemàtiques, segons ha denunciat una de les mares a RAC 1. Asseguren que la resposta del departament d'Ensenyament és que no hi ha professors inscrits a les llistes per cobrir aquesta plaça.

La professora que ara està de baixa té reducció de jornada i això fa sospitar els pares que pot ser un punt en contra a l'hora de fer atractiva una plaça que, a més, està sempre subjecta a la revisió de la baixa mèdica. Ignasi Garcia Plata, director general de Professorat d'Ensenyament, ha assegurat ara que està previst que el substitut comenci dilluns. Defensa que aquest curs s'ha fet un esforç extra en les substitucions, però que hi ha àrees com matemàtiques o informàtica en les que és més difícil trobar substituts i que hi ha persones que no estan interessades en contractes de curta durada. "A vegades és més difícil cobrir substitucions perquè en algunes especialitats hi ha menys gent a la borsa i també perquè la substitució és per pocs dies", ha defensat.

El portaveu del sindicat Ustec, Ramon Font, denuncia que el fet que ara per donar classes a secundària sigui necessari cursar un màster està fent que hi hagi moltes places sense cobrir, perquè el màster és car i requereix de moltes hores de classe presencial. Assegura que hi ha places per cobrir en diferents centres catalans de matèries com matemàtiques, anglès, català , informàtica i algunes especialitats de cicle formatiu. Per això el sindicat demana que es faciliti l'accés a les places de professor de secundària.