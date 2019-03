Un home entra amb un matxet a un centre de 'menes' de Canet de Mar

Un home armat amb un matxet va entrar la tarda de dimarts passat en una casa de colònies de Canet de Mar on viuen una cinquantena de menors no acompanyats ('menes') amb l'objectiu d'amenaçar-los i intimidar-los. Els educadors que s'encarreguen de la tutela dels joves van haver de retenir i reduir l'agressor per evitar que els ataqués. Cap persona, però, va resultar ferida, ja que l'home va ser detingut poc després de la seva entrada al centre. L'arrestat ha sortit en llibertat amb càrrecs per un delicte d'amenaces aquest dimecres. Tal com ha avançat l'ARA, la Generalitat es personarà com a acusació particular contra l'agressor.

Agents de la Policia Local i dels Mossos van rebre una trucada a les 15.50 hores que els alertava d'uns aldarulls al centre que la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) té llogada des de l'octubre passat a Canet de Mar per allotjar una cinquantena de 'menes'. Es tracta de la casa de colònies Can Brugalora, propietat de l'alcaldessa del municipi, Blanca Arbell (ERC). El detingut havia entrat amb una arma blanca -un matxet- al centre per intimidar tant els joves com els educadors que els tutelen.

"Aquest no és un atac gratuït: fa mes i mig que un grup de veïns amb idees poc democràtiques van fer una crida per assenyalar els 'menes' de tots el que passa al municipi", ha explicat Arbell en conversa amb l'ARA. Amb tot, l'alcaldessa de Canet assegura que no hi ha "cap denúncia per robatori o assetjament a noies joves" com assenyalen alguns veïns, i que els autors de l'onada de fets delictius de les darreres setmanes son màfies estrangeres que operen en localitats de la zona del Maresme. "Els nois es comporten com qualsevol adolescent de la seva edat. La majoria de veïns del poble vol ajudar-los, els que es queixen i escampen rumors son una minoria", ha subratllat la batllessa.

Els fets tenen lloc després que un grup de veïns es concentrés davant l'Ajuntament de Canet de Mar dijous passat per acusar els nois d'haver comès robatoris i furts en cases i carrers del municipi, així com de generar inseguretat ciutadana. Amb tot, els Mossos d'Esquadra aclareixen que no hi ha cap correlació entre l'arribada dels joves al poble i l'augment de fets delictius a la zona. De fet, assenyalen que l'augment de delictes és una tendència a tota Catalunya.