El jutge que investiga les càrregues de l'1-O cita com a investigats cinc policies nacionals més

El jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha citat a declarar com a investigats cinc policies nacionals més arran de les càrregues a la ciutat per impedir el referèndum de l'1 d'octubre, segons ha comunicat el centre de defensa dels drets humans Irídia, personats al cas com a acusació. Amb aquests cinc agents, el jutge ja investiga deu membres del cos policial espanyol. Tres dels policies estan implicats en les càrregues de l'escola Àgora, i els altres dos haurien participat en les que hi va haver a les Escola Pia de Sant Antoni i l'Escola Infant Jesús de Gràcia.