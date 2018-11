Primer atropellament mortal amb un patinet elèctric

Una dona de 92 anys va morir atropellada per dos joves que circulaven en un patinet elèctric a Esplugues de Llobregat, segons ha avançat El País i ha pogut confirmar l'ARA. Es tracta del primer accident mortal conegut a Catalunya causat per aquests aparells.

Segons fonts de l'Ajuntament d'Esplugues, la dona va caure i va picar de cap a terra després de ser atropellada pel vehicle, que circulava a uns 30 km/h, i va morir pocs dies després a causa de les ferides. Els fets haurien passat a la rambla del Carme l'agost passat i no han transcendit fins avui, quan ja està en marxa la investigació judicial contra els dos suposats autors.

No és el primer accident mortal on està involucrat un d’aquests aparells. El passat 23 d’octubre una dona de 40 anys va morir després de ser atropellada per un camió quan circulava amb un patinet a Sabadell dues setmanes abans. Segons van relatar els testimonis, la dona va caure a la carretera en perdre el control del patinet i el conductor del camió no va ser a temps d’evitar-la.

Pocs dies després, el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va posar l’assumpte sobre la taula i va apostar per regular l'assegurança dels patinets elèctrics perquè "poden causar danys importants" a tercers, com per exemple vianants. A més, Grande-Marlaska ja va avisar que a més de víctimes, els conductors dels patinets podien "esdevenir victimaris".

A més, el ministre va assegurar que l’Estat treballaria en una modificació del reglament de circulació per tenir en compte aquests vehicles, que no estan inclosos en els delictes contra la seguretat vial en el Codi Penal.