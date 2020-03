Peral carrega contra López per exculpar-se del crim de la Guàrdia Urbana

Més d'un mes després de començar el judici pel crim de la Guàrdia Urbana, l'assassinat de l'agent Pedro Rodríguez, la principal acusada, Rosa Peral –parella de la víctima– ha pres la paraula per primera vegada per intentar exculpar-se del crim i carregar-ne tota la responsabilitat a l'altre processat, Albert López, que era el seu amant. L'interrogatori del fiscal està sent llarg i de moment només s'ha centrat en el triangle amorós entre els dos acusats i la víctima, que les acusacions veuen com el mòbil del crim.

L'interrogatori ha sigut un estira-i-arronsa entre Peral i el fiscal Félix Martín en el qual, en tot moment, Peral ha aprofitat per carregar contra l'altre acusat i el que va ser el seu amant, Albert López, de qui ha assegurat que li feia por. La processada ha desmentit tenir una relació estable amb López. "No érem parella, era una relació sentimental, però no convivíem, no coneixia la meva família", ha intentat justificar-se sense èxit. Segons Peral, López "no volia saber res" de les seves filles, estava obsessionat amb ella i tenia molt mala relació amb Rodríguez. Ha assegurat que va intentar deixar la relació.

El fiscal ha contrarestat aquesta versió exhibint el registre de trucades entre els acusats: 231 trucades entre els dos el setembre del 2016, 264 el novembre del mateix any i 504 el gener del 2017. "¿És un volum normal de trucades entre unes persones que no es volen veure?", s'ha preguntat el fiscal. Peral ha intentat justificar-se explicant que eren trucades per qüestions de feina, com ara "per saber si es portaven el menjar de casa o si anaven a dinar fora".

Tampoc se n'ha sortit amb un altre episodi que fins i tot l'hauria pogut afavorir a l'hora de subratllar la seva suposada por cap a López. El fiscal ha preguntat a l'acusada per un correu electrònic de López a Peral en què l'home li recriminava que tingués una relació amb Rodríguez i amenaçava de mort l'agent després assassinat. Quatre minuts després de rebre'l, Peral li va contestar amb un altre correu en què li assegurava: "Només tu em tindràs".