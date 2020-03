Els forenses sospiten que l'agent assassinat en el crim de la Guàrdia Urbana hauria mort estrangulat

Una de les grans incògnites que envolten el crim de la Guàrdia Urbana, l'assassinat de l'agent Pedro Rodríguez que ha portat al banc dels acusats la seva parella, Rosa Peral, i l'amant d'aquesta, Albert López –tots dos policies– és determinar com va morir la víctima. El mal estat del cos, que va aparèixer calcinat al maleter del seu cotxe al pantà de Foix el maig del 2017, va impedir als forenses determinar la causa exacta de la mort. Tot i així, els pèrits tenen algunes sospites, que són les que han explicat aquest dilluns al jurat. Segons els metges forenses, la hipòtesi més probable és que Rodríguez morís estrangulat.

El foc va calcinar gairebé del tot el cos i els investigadors només van trobar alguns ossos al maleter del cotxe, juntament amb una pròtesi que portava Rodríguez i que va ser clau per identificar-lo. Els forenses han explicat als membres del jurat que van poder detectar dues fractures a la base del cartílag tiroides del coll, segons la declaració recollida per l'agència Efe. Aquest fet els fa pensar que la víctima va patir "una manipulació" en aquesta zona, tot i que no poden saber si la lesió es va produir mentre encara era viu o quan ja havia mort.

540x822

Per això els forenses han explicat que la hipòtesi de l'estrangulació és "una sospita, una possibilitat i no una certesa": "L'única cosa que podem dir és que tenia el coll trencat en unes zones que per a nosaltres són molt característiques", han insistit. Tampoc han volgut entrar en unes altres tesis, que no han pogut comprovar precisament pel mal estat de les restes analitzades. Com ara si Rodríguez va ser assassinat amb una arma de foc –la defensa de López planteja la possibilitat que Peral li disparés amb la seva arma reglamentària, a la qual faltava una bala–, si va ser enverinat –les acusacions sospiten que li van subministrar un calmant abans de morir– o si va rebre un fort cop.

Setmana decisiva

Aquesta setmana el judici encara la recta final. Rosa Peral i Albert López declararan dimecres i dijous. Després les acusacions i les defenses hauran de presentar les conclusions i informes finals. En aquest tràmit podrien demanar que s'obrís una investigació contra testimonis que la Fiscalia sospita que podrien haver mentit en el judici, com ara el pare de Peral, un veí de l'acusada i un superior de Peral i López a la Guàrdia Urbana.

Passat aquest tràmit clau, que es podria allargar fins a la setmana vinent, els membres del jurat popular es tancaran per deliberar el veredicte. La Fiscalia i la família de la víctima van demanar inicialment 25 anys de presó per a Peral i 24 per a López, considerats coautors de l'assassinat de Rodríguez. Els dos acusats es culpen l'un a altre del crim: Peral assegura que va ser López qui va assassinar Rodríguez i la va obligar a ajudar-lo a desfer-se del cos, mentre que López assegura que va ser la seva amant qui va matar Rodríguez i que ell es va limitar a ajudar-la a desfer-se del cos.