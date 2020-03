Últim assalt en el judici pel crim de la Guàrdia Urbana: els acusats prenen la paraula

No és una pràctica habitual a l’Audiència de Barcelona, però la sala que presideix el judici pel crim de la Guàrdia Urbana, l’assassinat de l’agent Pedro Rodríguez, va acceptar la petició de les parts de deixar per al final del judici l’interrogatori als acusats, Rosa Peral, parella de la víctima, i Albert López, amant d’aquesta. De fet, el judici ha anat trencant motllos les últimes setmanes amb una sessió gairebé inèdita en què el jurat va fer una ruta per l’escena del crim. Tampoc és comú en molts judicis que la Fiscalia qüestioni la veracitat de fins a tres testimonis, com ha passat en aquest. El que digui Peral aquest dimecres i especialment López, que ha demanat ser l’últim a declarar, pot condicionar les conclusions finals de les acusacions, les defenses i del jurat que ha d’emetre el veredicte. Aquestes són les incògnites que han de resoldre:



Com va morir Rodríguez?

Una bala que podria ser un clauer i un cos cremat

El cos de Rodríguez va aparèixer calcinat a l’interior del maleter del seu cotxe al pantà de Foix. El mal estat de les restes va fer impossible determinar la causa de la mort. Els forenses només van poder concloure que tenia dues marques al coll que serien compatibles amb un estrangulament, però no van poder establir si eren anteriors o posteriors a la mort. Pel mateix motiu, es desconeix si Rodríguez va ser drogat o si el van adormir.

Al costat del cos es van trobar restes de plom i els investigadors van constatar que a la pistola de Peral hi faltava una bala. La defensa de López considera que aquesta va ser l’arma del crim, en un intent de desvincular el seu client de l’assassinat. Però l’advocat de la família de la víctima va fer trontollar aquesta hipòtesi, ja que Rodríguez portava sempre a sobre un clauer amb una bala de plom, que havia sigut un regal de noces.

Qui el va matar?

Peral i López es culpen l’un a l’altre

Les acusacions consideren Peral i López coautors de l’assassinat i ells es culpen l’un a l’altre del crim: Peral assegura que va ser López qui va matar Rodríguez i que ella es va veure obligada a ajudar-lo perquè tenia por que fes mal a la seva família. López assegura que l’assassina és Peral i que ell es va limitar a ajudar-la a desfer-se del cos. La trentena de trucades entre els dos acusats la nit del crim, que López activés un telèfon de prepagament aquell dia o els canvis de versions dels acusats també fan trontollar les seves versions exculpatòries.

El relat d’alguns testimonis també posa en dubte aquestes coartades. Per exemple, la por que Peral assegurava tenir cap a López contrasta amb el fet que portés dos anells de compromís, el de Rodríguez i el seu. Els missatges i converses interceptades també constaten la sintonia entre tots dos després del crim. Tot i això, la defensa de López podria tenir un as a la màniga, ja que ha demanat ser l’últim a declarar i ho farà després d’escoltar la versió final que doni Peral.

Algun testimoni menteix?

El pare de Peral, un veí i un urbà, sota sospita

La Fiscalia sospita que el pare de Peral va mentir per protegir la seva filla al judici. També posa en dubte la coherència de les explicacions d’un veí de l’acusada. Però principalment creu que un superior de Peral i López podria haver encobert el crim. El fiscal podria demanar investigar-los quan exposi l’informe final. Serà després d’escoltar els processats, les explicacions dels quals també podrien condicionar les seves conclusions finals.