La justícia anul·la el confinament de l'Estat a Madrid

La Secció Octava de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha denegat aquest dijous la ratificació de les mesures de confinament del ministeri de Sanitat aplicades a la Comunitat de Madrid. Segons el TSJM, amb l'ordre del govern espanyol a través de la qual s'aproven accions coordinades arreu del territori es veurien "afectats els drets i les llibertats fonamentals".

El TSJM assegura que aquesta limitació de drets fonamentals no es pot fer mitjançant una ordre ministerial i cal que el Congrés dels Diputats ratifiqui prèviament les mesures. "Els drets fonamentals que la Constitució atribueix als ciutadans no poden veure's afectats per cap ingerència estatal no autoritzada pels seus representants mitjançant una disposició amb rang de llei", apunta la resolució.

Els magistrats precisen a la interlocutòria que "ens trobem davant un marc legal que difereix substancialment del que va ser objecte d'anàlisi" en relació amb les mesures aprovades per la comunitat de Madrid, ja que segons els lletrats “el que es demana en aquesta ocasió és la ratificació del mandat obligat del ministeri de Sanitat a través del qual s'aprova la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per respondre davant de situacions d'especial risc de transmissió". Segon el TSJM aquestes actuacions han de tenir el consens del Consell Interterritorial de Salut i ara no és així, apunten el tribunal a la interlocutòria.

Consulteu aquí la interlocutòria del TSJC que tomba el confinament perimetral de Madrid

El tribunal apunta que el sistema constitucional "articula instruments jurídics de diversa naturalesa" que permeten restringir o suspendre drets que, a diferència de la via utilitzada en aquest cas, sí que són "respectuosos amb les garanties constitucionals". El TSJM, a més, veu "cridaner" que davant l'escenari sanitari "no s'abordés una reforma del marc normatiu" actual per afrontar "la greu crisi sanitària". Segons el tribunal la normativa actual és "certament deficient i necessitada de clarificació".

Illa defensa el confinament

Al seu torn, la resposta del govern espanyol al rebuig judicial a la seva mesura per confinar perimetralment Madrid ha estat ràpdia. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, Illa ha advertit des del Congrés que "el pla A, B i C és protegir la salut pública" i que des del govern espanyol els "importa molt poc, o sigui gens, qualsevol altra qüestió que no sigui la salut dels ciutadans". Illa ha anunciat una nova reunió amb la Comunitat de Madrid aquesta mateixa tarda per consensuar una resposta, cosa que es preveu difícil perquè el govern d'Isabel Díaz Ayuso ja va demanar dimarts revertir aquesta mesura i va demanar a l'Audiència Nacional que la rebutgés.

El ministre de Sanitat també ha anticipat que caldrà aplicar "mesures contundents" en algunes zones de l'Estat en el marc d'aquesta segona onada. "No n'hi ha prou amb mantenir-nos en la meseta, hem de doblegar la corba", ha advertit a la comissió de Sanitat del Congrés amb la mirada posada a Madrid. De nou, ha alertat que la situació és "molt preocupant" a Madrid, però també a Navarra i ja a les dues Castelles.

El líder del PP, Pablo Casado, també ha tardat pocs minuts a reaccionar a la decisió judicial. Casado ha insistit que cal una reforma legal que permeti el tancament de la capital espanyola. El líder del PP ha apuntat directament al ministre de Sanitat, que considera que es queda en una situació "insostenible" després d'haver ordenat al govern d'Isabel Díaz Ayuso el confinament perimetral. Al seu parer, "per una motivació partidista, va carregar contra Madrid llançant un missatge de por".