La justícia ordena enderrocar una part de l'ampliació de l'edifici de La Rotonda

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona la raó a les plataformes veïnals i obliga la constructora que va tirar endavant la restauració i ampliació de l'edifici de La Rotonda, a Barcelona, a enderrocar-ne una part perquè vulnera el pla especial de patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat.

Els magistrats han declarat nul tant el pla de millora que estava portant a terme la constructora, Núñez i Navarro, sobre aquest conegut edifici modernista de l'avinguda del Tibidabo, com també la llicència d'obres que va concedir el consistori el 2011.

A més, la sentència recorda que, per les característiques d'ubicació d'aquest edifici emblemàtic, l'edifici només pot constar de planta baixa i cinc pisos: l'última planta nova construïda suposava ja el sisè pis de l'estructura. Com a conseqüència, el TSJC n'ordena l'enderroc.

Tot i això, la resolució no és ferma i la constructora i l'Ajuntament tenen 20 dies per presentar un nou recurs. L'Associació La Rotonda ja ha interpel·lat directament el consistori. Segons asseguren al seu comunicat, els veïns demanaran una reunió amb l'alcaldessa, Ada Colau, per "comentar la sentència" i saber si el govern municipal "la pensa recórrer de nou, com segurament farà el promotor, o aquesta vegada s’atendrà al seu contingut, propiciant la seva execució".