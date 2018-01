Un jutge d'Amposta investiga cinc guàrdies civils per les càrregues de l'1-O

Un jutge d'Amposta investiga cinc agents de la Guàrdia Civil per les càrregues policials durant el referèndum de l'1 d'Octubre a Sant Carles de la Ràpita, on van resultar ferides 84 persones, una seixantena de les quals han presentat denúncia. Els policies declararan el 14 de març.

Es tracta dels primers agents investigats per les càrregues policials de l'1-O. Tot i així no seran els primers que passin a declarar davant d'un jutjat: un altre magistrat de Manresa ha citat a declarar deu agents més de la Guàrdia Civil aquest febrer arran de les denúncies presentades per tres particulars i quatre pobles on es van produir càrregues, denúncies que ha agrupat el Col·legi d'Advocats de Manresa. En aquest cas, els agents compareixeran com a testimonis, tot i que no es descarta que esdevinguin investigats quan es concreti el seu grau d'implicació en els fets.

Les imatges recollides, claus en tots dos casos

En declaracions a l'ARA, el degà del Col·legi d'Advocats de Manresa, Abel Pié, ha explicat que des de l'inici de la investigació han anat recopilant "imatges de les lesions més importants" en les quals es pot identificar el número de placa dels agents que van realitzar les càrregues. Aquest "banc de dades" ja està en mans del jutjat de Manresa i pot convertir-se en una eina clau per identificar els policies que van lesionar tres dels denunciants, que són els que presenten ferides més greus -un d'ells encara rep tractament mèdic.

És la mateixa feina que ha fet l'equip d'advocats de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Visionar les gravacions i les fotos de l'1-O ha permès identificar els cinc agents de la Guàrdia Civil que el jutge ha citat a declarar com a investigats. El coordinador dels lletrats, Josep Canício, ha explicat a l'ACN que van demanar als ferits que aportessin el màxim nombre de proves possibles per poder identificar els responsables de les càrregues al pavelló municipal. Canício assegura que encara "s'està rebent material" i no descarta noves denúncies.