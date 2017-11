El jutge considera que els pares de la Nadia van destinar menys de 4.000 euros en els tractaments de la nena

El jutge de la Seu d'Urgell ha donat per tancada la instrucció del procediment judicial contra els pares de la Nadia per un delicte d'estafa. El tribunal d'instrucció número 1 veu delicte en aquesta causa i ha demanat a les parts que presentin les seves qualificacions o que sol·licitin l'arxivament del cas. En la seva interlocutòria, el jutge ha considerat que els pares de la nena van destinar menys de 4.000 euros en els tractaments de la menor. "No s'ha acreditat que la despesa mèdica privada per part dels investigats excedeixi els 4.000 euros", ha apuntat. També ha precisat que, segons l'estudi fet pels Mossos d'Esquadra, els progenitors de la Nadia haurien recaptat amb les donacions més d'un milió d'euros (en concret, 1.111.317,55 euros), dels quals s'haurien gastat gairebé 800.000 euros.

En el seu escrit, el jutge ha conclòs que el pare, Fernando Blanco -en presó provisional-, i la mare, Margarita Garau, "van orquestrar una estafa" utilitzant la seva filla. Ha exposat que els acusats van fer servir la nena, malalta de tricotiodistròfia, per recaptar diners "amb l'excusa de ser destinats al tractament" de la petita. El jutge ha recordat que els pares van anar a diversos programes de televisió, van concedir entrevistes a diferents diaris i van arribar a utilitzar la menor en actes benèfics amb públic. Ha detallat que els arguments que feien servir per obtenir les donacions variaven: que la nena s'havia de sotmetre a noves operacions als Estats Units, que tenia un risc imminent de mort o que s'havien de contractar especialistes per als tractaments.

Arxivada la causa per exhibicionisme i pornografia

Pel que fa a l'altra causa judicial que s'havia obert contra els pares de la Nadia, aquesta setmana s'ha sabut que l'Audiència de Lleida l'ha arxivat. Es tracta del procediment pels presumptes delictes d'exhibicionisme i tinença de pornografia infantil. La fiscalia demanava dos anys de presó per als progenitors per aquesta part del cas, una peça separada de l'estafa. De fet, el jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell ja havia establert l'obertura del judici oral d'aquesta causa, tot i que els pares de la nena van presentar un recurs. L'Audiència de Lleida va resoldre que acceptava el recurs dels progenitors, de manera que aquesta peça ha quedat arxivada.